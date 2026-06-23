Nicușor Dan pune partidelor o condiție „de la care nu ne putem abate“. Anunț de ultimă oră

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Președintele Nicușor Dan a demarat consultările cu partidele parlamentare.

Președintele României, Nicușor Dan, transmite, chiar în momentul începerii consultărilor cu partidele parlamentare, că „păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate“.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate“, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan a convocat noi consultări cu partidele politice, după ce Guvernul Veștea a picat, luni seara, în Parlament.

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