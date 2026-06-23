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DCNews Stiri Nicușor Dan pune partidelor o condiție „de la care nu ne putem abate“. Anunț de ultimă oră

Nicușor Dan pune partidelor o condiție „de la care nu ne putem abate“. Anunț de ultimă oră

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 23 Iun 2026
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Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a demarat consultările cu partidele parlamentare.

Președintele României, Nicușor Dan, transmite, chiar în momentul începerii consultărilor cu partidele parlamentare, că „păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate“.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate“, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan a convocat noi consultări cu partidele politice, după ce Guvernul Veștea a picat, luni seara, în Parlament.

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Comentarii (2)

Gigi   •   23 Iunie 2026   •   14:34

Auzi, cică păstrarea directiei pro occidentale, adică sorosistă!
Solutia este suspendarea presedintelui!

ND   •   23 Iunie 2026   •   13:31

adică rămânem în continuare jefuiți de soros & hurduca ……

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