Ultimul loz pentru Nicușor Dan. Update: Președintele a convocat noi discuții cu partidele. Programul consultărilor

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Criza politică din România s-a adâncit după ce Guvernul condus de Adrian Veștea a picat luni seara la votul din plenul reunit al Parlamentului.

Update:

Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru

În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

• Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

• Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

• Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

• Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

• Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

• Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

• Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

• Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

• Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

• Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

• Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.

Știrea inițială:

Nicușor Dan, președintele României, este așteptat în cursul zilei de marți să facă primele declarații după ce Guvernul Veștea a picat în Parlament. Propunerea de Guvern a fost respinsă prin vot. 189 de parlamentari au votat „pentru”, în timp ce 23 au votat „împotrivă”.

Cel mai probabil, șeful statului va convoca noi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou prim-ministru.

În condițiile în care se va face o nouă numire, iar Guvernul propus va pica din nou, potrivit Constituției, Parlamentul poate fi dizolvat de președinte, care va convoca apoi noi alegeri legislative (anticipate).

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Înaintea votului de luni seară, George Simion a transmis că nu poate vota Guvernul Veștea atâta timp cât există „niște restricții din partea președintelui“.

„Nicuşor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată, considerăm complet nefondate şi de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi prooccidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan nişte clarificări înainte de votul de astăzi, de la 21:30“, a zis George Simion.

Rămâi alături de DC News. Revenim cu detalii despre ultimele mutări ale președintelui Nicușor Dan.

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