Ilie Bolojan, prima reacție după ce Guvernul Veștea a picat în Parlament

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul necesar în Parlament și a spus că România are nevoie rapid de un executiv cu puteri depline, capabil să asigure stabilitatea și funcționarea instituțiilor statului.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Ilie Bolojan a afirmat că viitorul guvern trebuie să fie construit pe transparență, reguli clare și respectarea principiilor democratice.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice”, a transmis premierul interimar.

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Liderul liberal a criticat negocierile politice care au precedat votul din Parlament și a spus că „jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele” și că proiectele politice construite fără principii, seriozitate și onestitate nu pot rezista în timp.

Ilie Bolojan a precizat că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, susținut de un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele șase luni.

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Potrivit acestuia, PNL este pregătit să participe la identificarea unei soluții politice pentru depășirea crizei guvernamentale, însă aceasta trebuie să fie „corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”.

Declarațiile vin după respingerea Guvernului Veștea de către Parlament și reluarea negocierilor pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.