Oferta de Guvern făcută de Ilie Bolojan dacă nu trece Executivul Veștea. ”Este o propunere pe față” VIDEO

Premierul interimar Ilie Bolojan face declarații în această seară.
După o ședință de Guvern surpriză, premierul interimar Ilie Bolojan a ieșit la declarații total neașteptat. Ar putea fi ultima declarație de la sediul Palatului Victoria în calitatea de prim-ministru.
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, în declarația de presă de la Palatul Victoria proiectele trecute astăzi de Guvern. A vorbit despre PNRR și salvarea unor ”fonduri importante”. Și Dragoș Pîslaru a făcut declarații, în acest context. Ilie Bolojan a rămas la Palatul Victoria, pentru a răspunde la întrebări.
Redăm principalele declarații:
- Dacă Guvernul va trece, o va face cu voturi de la AUR.
- Dacă nu va fi validată această propunere de Guvern, am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un Guvern cu voturi clare, transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou Guvern să poată să-și angajeze răspunderea ca să bifăm componenta de reforme și, sigur, să lucreze, până spre finalul anului, în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare. (...) Este o propunere corectă, transparentă și pe față.
- Ceea ce au făcut cei care au depus lista de Guvern este o formă de abuz, de folosire a numelui unui partid.
”PNL nu este în componența acestui Guvern, nu-l susține și e un abuz ce s-a făcut”
- Acest Guvern nu este susținut de PNL și orice membru al Cabinetului nu reprezintă PNL. Este și o încălcare a Constituției, în sensul în care nu este clară componența politică a Guvernului și se încearcă o formulă care nu respectă realitatea, ceea ce va naște probleme într-o posibilă remaniere care ar putea să apară în viitor. Am solicitat conducerii celor două Camere să procedeze de urgență la corectarea datelor, la eliminarea oricăror referiri la PNL, pentru că PNL nu este în componența acestui Guvern, nu-l susține și e un abuz ce s-a făcut.