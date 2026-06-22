Oferta de Guvern făcută de Ilie Bolojan dacă nu trece Executivul Veștea. ”Este o propunere pe față” VIDEO

Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul interimar Ilie Bolojan face declarații în această seară.

După o ședință de Guvern surpriză, premierul interimar Ilie Bolojan a ieșit la declarații total neașteptat. Ar putea fi ultima declarație de la sediul Palatului Victoria în calitatea de prim-ministru.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, în declarația de presă de la Palatul Victoria proiectele trecute astăzi de Guvern. A vorbit despre PNRR și salvarea unor ”fonduri importante”. Și Dragoș Pîslaru a făcut declarații, în acest context. Ilie Bolojan a rămas la Palatul Victoria, pentru a răspunde la întrebări.

Redăm principalele declarații:

Dacă Guvernul va trece, o va face cu voturi de la AUR.

Dacă nu va fi validată această propunere de Guvern, am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un Guvern cu voturi clare, transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou Guvern să poată să-și angajeze răspunderea ca să bifăm componenta de reforme și, sigur, să lucreze, până spre finalul anului, în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare. (...) Este o propunere corectă, transparentă și pe față.

Ceea ce au făcut cei care au depus lista de Guvern este o formă de abuz, de folosire a numelui unui partid.

”PNL nu este în componența acestui Guvern, nu-l susține și e un abuz ce s-a făcut”