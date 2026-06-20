Țările de Jos, victorie categorică împotriva Suediei la Cupa Mondială

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Țările de Jos au surclasat Suedia cu 5-1 şi este aproape de şaisprezecimi.

Selecţionata Olandei a surclasat echipa Suediei cu scorul de 5-1 (2-0), sâmbătă, pe Houston Stadium, într-un meci din Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

După un început neconvingător, cu un egal cu Japonia (2-2), Olanda a dominat tactic Suedia, marcând de cinci ori, prin Brian Brobbey (5, 17), Cody Gapo (47, 53) şi Crysencio Summerville (89), respectiv Anthony Elanga (59).

Suedia, viitoarea adversară a României în Liga Naţiunilor, a fost de nerecunoscut faţă de meciul cu Tunisia, câştigat cu 5-1.

Brobbey a marcat primul gol (5), din centrarea lui Cody Gakpo, dar imediat scandinavii au dat replica, însă Verbruggen a apărat şutul lui Gyokeres (7).

Oranje şi-a dublat avantajul prin acelaşi Brobbey (17), din pasa lui Dumfries.

Gyokores (37) a mai avut o acţiune periculoasă, dar şutul său a fost respins de portar. Olanda a mai ratat două ocazii, prin Gakpo (38) şi Malen (40).

Suedia a dominat finalul primei reprize, ratând prin Ayari (41), Gyokores (45+3) şi Nygren (45+4).

În debutul părţii secunde, Gakpo a reuşit dubla în primele zece minute (47 şi 53), tranşând soarta meciului.

Echipa antrenată de Graham Potter a reuşit golul de onoare (59), prin Elanga, din pasa lui Isak.

Isak a trecut şi el pe lângă gol (84).

Summerville (89) a închis tabela cu un şut din marginea careului.

Suedia a mai primit o singură dată cinci goluri la Cupa Mondială, în finala pierdută în faţa Braziliei în 1958 (2-5).

Olanda mai are de jucat în grupă pe 26 iunie, cu Tunisia, în timp ce Suedia va întâlni Japonia, tot pe 26 iunie.

Olanda - Suedia 5-1 (2-0)

Au marcat: Brian Brobbey (5, 17), Cody Gapo (47, 53), Crysencio Summerville (89), respectiv Anthony Elanga (59).

Houston, Houston Stadium: 68.777 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa F

Au evoluat echipele:

Olanda: 1. Bart Verbruggen - 22. Denzel Dumfries, 6. Jan-Paul van Hecke, 4. Virgil van Dijk (căpitan), 15. Micky van den Ven - 21. Frenkie de Jong (20. Teun Koopmeiners, 59) - 8. Ryan Gravenberch, 14. Tijjani Reijnders (16. Guus Til, 59) - 18. Donyell Malen (24. Crysencio Summerville, 46), 19. Brian Brobbey (10. Memphis Depay, 72), 11. Cody Gakpo (17. Noa Lang, 90). Selecţioner: Ronald Koeman.

Rezerve neutilizate: 13. Robin Roefs, 23. Mark Flekken - 2. Lutsharel Geertruida, 5. Nathan Ake, 12. Mats Wieffer, 25. Jorrel Hato, 3. Marten De Roon, 7. Justin Kluivert, 9. Wout Weghorst.

Suedia: 23. Kristoffer Nordfeldt - 2. Gustaf Lagerbielke, 4. Isak Hien, 3. Victor Lindeloef (căpitan) - 21. Alexander Bernhardsson (11. Anthony Elanga, 55), 10. Benjamin Nygren (7. Lucas Bergvall, 55), 16. Jesper Karlstroem (22. Besfort Zeneli, ), 18. Yasin Ayari (26. Taha Ali, 79), 5. Gabriel Gudmundsson - 9. Alexander Isak, 17. Viktor Gyokeres. Selecţioner: Graham Potter.

Rezerve neutilizate: 1. Jacob Widell Zetterstroem, 12. Viktor Johansson - 6. Herman Johansson, 8. Daniel Svensson, 14. Hjalmar Ekdal, 15. Carl Starfelt, 20. Eric Smith, 24. Elliot Stroud, 13. Ken Sema, 19. Mattias Svanberg, 25. Gustaf Nilsson.

Arbitru: Michael Oliver; arbitri asistenţi: Stuart Burt, Jamen Mainwaring (toţi din Anglia); al patrulea oficial: Abongile Tom (Africa de Sud); arbitru asistent de rezervă: Zakhele Thusi Granville Siwela (Africa de Sud)

Arbitru asistent video: Jarred Gillett (Angliat); arbitri asistenţi video: Ivan Bebek (Croaţia), Rodolpho Toski (Brazilia)

Cartonaşe galbene: Gudmundsson (53), Ayari (75).