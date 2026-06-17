Lionel Messi, în lacrimi pe teren, în meciul cu Algeria. Selecționerul Argentinei: Va fi cel mai bun jucător din istorie pentru totdeauna

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Lionel Messi spune că este fericit de victoria în fața Argentinei, în timp ce selecţionerul Argentinei declară că starul va fi "cel mai bun jucător din istorie pentru totdeauna".

Lionel Messi a intrat din nou în istorie în tricoul Argentinei, după ce a marcat trei goluri împotriva Algeriei, egalând recordul germanului Miroslav Klose de 16 goluri, de cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale de fotbal. Fotbalistul a fost vizibil emoţionat în timpul şi după meciul de la Kansas City.

Lionel Messi, în lacrimi după primul gol din meciul Argentina-Algeria

După ce a marcat primul gol marţi, în minutul 17, la exact 20 de ani de la debutul său la Cupa Mondială, legenda vie a fotbalului l-a învins pe portarul algerian Luca Zidane cu un şut cu piciorul stâng şi apoi a vărsat câteva lacrimi după ce a sărbătorit alături de coechipierii săi.

"Este o victorie importantă pentru mine, ca să mă bucur alături de familia mea şi de fani. Datorită coechipierilor mei, suntem foarte fericiţi şi mă voi bucura de asta alături de vestiar, care este unit şi foarte puternic", a declarat Messi reporterilor de televiziune după meci.

Lionel Messi: Era important să câştigăm primul meci

Referitor la meciul împotriva Algeriei, el a spus: "Era important să câştigăm primul meci, iar dacă o facem aşa este şi mai bine. Am controlat prima repriză, iar în a doua repriză am făcut o diferenţă semnificativă".

Totodată, Messi a adresat un mesaj fanilor argentinieni.

"Ştiu că este o nebunie în Argentina. Vreau să le mulţumesc oamenilor care ne urmăresc mereu şi depun un efort imens. Ştiu efortul pe care îl fac pentru a fi mereu acolo. Au fost în Qatar şi acum în Statele Unite. Fanii depun un efort imens şi sunt foarte fericit", a mai spus fotbalistul, transmite Agerpres.

Selecționerul Argentinei: Messi va fi cel mai bun jucător din istorie pentru totdeauna

Și selecţionerul echipei Argentinei, Lionel Scaloni, a apărut fericit după victoria cu 3-0 împotriva Algeriei. El a afirmat că prin prestaţia sa Lionel Messi a confirmat încă o dată că "va fi cel mai bun din istorie pentru totdeauna", relatează EFE.

"Fără cuvinte, este incredibil. Ce pot spune despre Leo Messi este că va fi cel mai bun din istorie pentru totdeauna, va fi foarte greu pentru cineva să-l egaleze", a spus selecţionerul campioanei mondiale en titre în timpul conferinţei de presă de după meci.

În ceea ce priveşte meciul, Scaloni a spus că rezultatul poate nu reflectă ceea ce a făcut Algeria pe terenul de pe stadionul Kansas City: "A fost un meci foarte dificil şi nu ştiu dacă reflectă ce s-a întâmplat. Am meritat să câştigăm, dar ei au jucat bine. Ştiam cum vor juca împotriva noastră şi că ne pot îngreuna lucrurile. Dar jucătorii mei au făcut o treabă foarte bună".

Lionel Scaloni: Toţi sunt fericiţi că au început Cupa Mondială din 2026 cu dreptul

Antrenorul a adăugat că "toţi sunt fericiţi că au început Cupa Mondială din 2026 cu dreptul, lucru care le oferă linişte sufletească", deoarece primul meci "este întotdeauna complicat".

El a adăugat că victoria confortabilă asupra Algeriei i-a permis să-i odihnească pe unii jucători. "Da, toţi băieţii vor să participe, toţi vor să joace. Sperăm să ajungem în al treilea meci şi toată lumea va putea juca", a concluzionat el.

Precizăm că starul Lionel Messi a scris istorie cu un hat-trick pentru selecţionata Argentinei, campioana mondială en titre, care a învins echipa Algeriei cu scorul de 3-0 (1-0), marţi, pe Kansas City Stadium, în primul său meci din Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada.