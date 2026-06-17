CM 2026: Messi a scris istorie cu un hat-trick pentru Argentina, victorioasă în faţa Algeriei

Messi a arătat încă o dată că vârsta reprezintă doar un număr pentru el. Foto: Agerpres

Lionel Messi a scris istorie cu un hat-trick pentru selecţionata Argentinei, victorioasă în faţa Algeriei.

Fotbalistul Lionel Messi a scris istorie cu un hat-trick pentru selecţionata Argentinei, campioana mondială en titre, care a învins echipa Algeriei cu scorul de 3-0 (1-0), marţi, pe Kansas City Stadium (69.045 spectatori), în primul său meci din Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada.

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Vârsta, doar un număr pentru Messi

Legenda vie a fotbalului le-a arătat suporterilor încă o dată că vârsta reprezintă doar un număr pentru el, deşi va împlini 39 de ani pe 24 iunie.

Messi a reuşit primul hat-trick al acestui turneu final (a marcat în min. 17, 60 și 76), stabilind mai multe performanţe cu acest prilej. El a ajuns la 16 goluri marcate la cele şase ediţii de Cupă Mondială la care a participat (record) şi a egalat recordul deţinut de germanul Miroslav Klose.

Pentru Messi a fost selecţia cu numărul 200 în naţionala Argentinei şi al 27-lea la Cupa Mondială (record), având în total 121 de goluri.

20 de ani de la debutul lui Messi la Cupa Mondială

Tripla căpitanului naţionalei Albiceleste a venit la exact 20 de ani de la debutul său la Cupa Mondială, la ediţia din Germania.

Astfel, Argentina a predat o lecţie de fotbal în faţa Algeriei, câştigând clar, fără a forţa.

Meciul a început cu două goluri anulate pentru ofsaid, unul marcat de Messi (5), iar altul de Chaibi (8).

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În min. 17, Messi a fost angajat de De Paul cu o pasă de 30 de metri, a pătruns şi a şutat de la 20 de metri, marcând cu toată opoziţia lui Luca Zidane.

Argentina nu şi-a asumat riscuri, dar a controlat jocul, lăsând puţine spaţii fenecilor. Chaibi a avut două acţiuni periculoase, dar şutul său centrare a fost respins de portarul Emiliano Martinez (41), iar apoi jucătorul lui Eintracht Frankfurt a trimis în plasa laterală.

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În partea secundă, Messi a şutat peste poartă de la 20 de metri (51), iar Lautaro Martinez (54) l-a pus la încercare pe fiul celebrului Zinedine Zidane.

În min. 60, Messi a reuşit dubla, reluând în poartă mingea respinsă de Zidane la şutul lui Mac Allister. Messi a mai trecut pe lângă gol în min. 66, dar Zidane a respins.

Africanii au avut o încercare de la distanţă, dar a fost imprecis şi echipa antrenată de Vladimir Petkovic a încheiat fără şut pe poartă.

Messi a închis tabela în min. 76, cu un şut din marginea careului, după pasa lui Nico Gonzalez.

Componența echipelor

Au evoluat echipele:

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 4. Gonzalo Montiel (26. Nahuel Molina, 46), 13. Cristian Romero (19. Nicolas Otamendi, 80), 6. Lisandro Martinez, 25. Facundo Medina - 7. Rodrigo De Paul, 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernandez - 10. Lionel Messi (căpitan; 18. Nicolas Paz, 80), 22. Lautaro Martinez (9. Julian Alvarez, 55), 16. Thiago Almada (15. Nicolas Gonzalez, 55). Selecţioner: Lionel Scaloni.

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 3. Nicolas Tagliafico, 2. Marcos Senesi, 5. Leandro Paredes, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 21. Jose Manuel Lopez.

Algeria: 23. Luca Zidane - 17. Rak Belghali, 2. Aissa Mandi (căpitan), 21. Ramy Bensebaini, 15. Rayan Ait-Nouri - 14. Hicham Boudaoui (8. Houssem Aouar, 64), 19. Nabil Bentaleb (20. Adil Boulbina, 82), 22. Ibrahim Maza (6. Ramiz Zerrouki, 82) - 11. Anis Hadj Moussa (7. Riyad Mahrez, 64), 9. Amine Gouiri (18. Mohamed Amoura, 64), 10. Fares Chaibi. Selecţioner: Vladimir Petkovic.

Rezerve neutilizate: 1. Melvin Mastil, 16. Oussama Benbot - 3. Achraf Abada, 4. Mohamed Amine Tougai, 5. Zineddine Belaid, 13. Jaouen Hadjam, 26. Samir Chergui, 24. Yassine Titraoui, 12. Nadhir Benbouali, 25. Fares Ghedjemis.

Arbitru: Szymon Marciniak; arbitri asistenţi: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (toţi din Polonia); al patrulea oficial: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Noua Zeelandă); arbitru asistent video: Isaac Trevis (Noua Zeelandă)

Arbitru video: Tomasz Kwiatkowski (Polonia); arbitri asistenţi video: Dennis Johan Higler (Olanda), Mohammed Obaid Khadim (EAU).

Următoarele meciuri ale Argentinei și Algeriei

Argentina va juca următoarele meciuri pe 22 iunie cu Austria şi pe 28 iunie cu Iordania.

Algeria va întâlni Iordania pe 23 iunie şi Austria în data de 28 iunie, transmite Agerpres.