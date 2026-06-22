CM2026. Capul Verde face o nouă surpriză, Belgia nu convinge nici cu Iran. Ultimele rezultate

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Capul Verde a făcut o nouă surpriză la CM2026, după ce în prima rundă a fost egala Spaniei. Belgia nu a reuşit nici cu Iran să convingă şi rămâne fără victorie la turneul final.

Belgia - Iran. Scor final 0-0

Selecţionatele Belgiei şi Iranului au terminat la egalitate, 0-0, duminică, pe Los Angeles Stadium, într-un meci din Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Diavolii roşii au controlat jocul, dar au fost neinspiraţi la finalizare şi rămân fără victorie la acest turneu final, după 1-1 cu Egiptul.

Iranul are aceeaşi situaţie, venind după o remiză cu Noua Zeelandă (2-2).

De Bruyne a avut iniţiativa în primele minute, dar a şutat peste poartă (8), iar apoi a fost blocat de un fundaş, portarul Beiranvand apărând reluarea lui De Cuyper .

Team Melli a replicat prin fundaşul Kanani, care a tras din întoarcere de la 10 metri, însă Courtois a salvat golul (14).

Tielemans (22) a trecut şi el pe lângă deschiderea scorului, şutul său la colţul scurt fiind respins de portar.

Iranul a trimis mingea în poartă prin Taremi (25), după ce belgienii au fost surprinşi de lovitură liberă executată pe jos de Hajisafi, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

De Cuyper (44) a şutat din unghi, însă portarul iranian, care a apărat la Antwerp, a respins în corner.

Echipa antrenată de Rudi Garcia a fost mai bună şi după pauză, însă Saelemaekers (50) a trimis din voleu în plasa laterală.

Taremi (53) a reluat din voleu de la 8 metri, dar Courtois a respins providenţial.

De Cuper (59) a ratat incredibil din 5 metri, Beiranvand refuzând golul. Lukebakio (62) l-a testat şi el pe Beiranvand, dar acesta a respins, iar Vanaken a reluat peste poartă.

În min. 66, fundaşul Ngoy a gafat, iar apoi l-a faultat pe Taremi şi a fost eliminat.

În ciuda avantajului numeric al Iranului, tot belgienii au fost mai periculoşi, însă Beiranvand a apărat şutul şui De Cuyper de la 15 metri (86), iar Lukebakio a trimis pe lângă vinclu (90+5).

În min. 81, De Bruyne a pierdut o minge în propria jumătate, iar Ezatolahi a şutat bine, însă Courtois a apărat în doi timpi.

Thibaut Courtois a egalat recordul de prezenţe la Cupa Mondială pentru un belgian (17), deţinut de Enzo Scifo, potrivit site-ului FIFA.

Alireza Jahanbakhsh a jucat meciul 100 pentru Team Melli.

În ultimele lor meciuri din grupă, pe 27 iunie, Belgia va înfrunta Noua Zeelandă, iar Iranul va primi replica Egiptului.

Uruguay - Capul Verde, o nouă surpriză. Scor final 2-2

Selecţionata Capului Verde a produs o nouă surpriză, 2-2 (1-2) cu Uruguayul, duminică, pe Miami Stadium, într-un meci din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Rechinii albaştrii au reuşit un nou rezultat mare, după 0-0 cu campioana europeană Spania, au marcat primele lor goluri la Cupa Mondială, prin Kevin Pina (21) şi Helio Varela (61), nelipsind mult să obţină chiar mai mult.

Pentru Uruguay, care a dezamăgit din nou, după 1-1 cu Arabia Saudită, au înscris Maxi Araujo (44) şi Agustin Canobbio (45+6).

Celeştii au intrat destul de greu în meci, având doar o ocazie în prima parte a jocului, prin Valverde (14), care a şutat cu stângul pe lângă poartă din careu.

Echipa din arhipelag a marcat primul său gol la Cupa Mondială prin Kevin Pina (21), dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri.

Sud-americanii au avut un final bun de repriză, egalând prin Maxi Araujo (44), după ce fundaşul Lopes Cabral a trimis mingea cu capul în bara propriei porţi. În minutele adiţionale, Canobbio a adus echipa antrenată de Marcelo Bielsa în avantaj (45+6), reluând în plasă centrarea lui Araujo.

Uruguayenii nu au mai forţat, au jucat la trecerea timpului şi au plătit pentru acest lucru. Olivera a făcut o greşeală uriaşă (61), portarul Muslera a ieşit şi el neinspirat, iar Helio Varela şi-a adus echipa în avantaj, la puţin timp de la intrarea pe teren.

Monteiro (63) a tras un şut bun de la 20 de metri, puţin peste poartă.

Dubla campioană mondială a avut nevoie de câteva minute bune să îşi revină din şoc, dar a fost aproape de a marca din nou prin Canobbio (69), care a deviat o centrare în bară.

Până la final, sud-americanii au ratat prin Rodriguez (86), Bentancur (86), Valverde (90, 90+2) sau Canobbio (90+3).

Capul Verde putea da lovitura prin Nuno Da Costa (90+4), dar Muslera a reţinut.

Mijlocaşul Joao Paulo (FCSB) a rămas pe banca de rezerve la capverdieni în acest meci.

Noua Zeelandă - Egipt. Scor final 1-3

Selecţionata Egiptului a obţinut prima sa victorie la Cupa Mondială de fotbal, 3-1 (0-1) cu Noua Zeelandă, duminică, pe stadionul BC Place de Vancouver, într-un meci din Grupa G a turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Faraonii au câştigat meritat, prin golurile marcate de Mostafa Zico (58), Mohamed Salah (67) şi Trezeguet (82), după ce Noua Zeelandă deschisese scorul prin Finn Surman (15).

All Whites au început mai bine şi au avut câteva ocazii înainte de a deschide scorul. Singh (7) a şut din marginea careului, dar pe lângă poartă, iar Just (14) a trimis şut la colţul scurt, însă Shoubir a respins.

În min. 15, Surman a marcat cu capul de la 7 m, din cornerul executat de Payne.

Echipa de la antipozi a fost aproape să îşi dubleze avantajul (19), după o greşeală a lui Hany, însă portarul a respins şutul trimis la colţul scurt de McCowatt.

Treptat, egiptenii au preluat controlul jocului şi ocaziile au apărat la poarta lui Crocombe. Marmoush (27) a şutat din marginea careului, dar portarul a respins, Salah (35) a trimis pe lângă poartă de la 20 de metri, iar Ashour a reluat greşit din câţiva metri (45+1).

Dominarea echipei antrenate de Hossam Hassan s-a accentuat după pauză, când neozeelandezii au încercat să apere avantajul fragil de pe tabelă şi să răspundă pe contre, care s-au dovedit a fi prea firave.

Salah (46) a reluat slab de la 6 metri şi Crocombe a reţinut. McCowatt (52) a trimis din 6 metri cu capul, dar Shoubir a avut un reflex salvator.

Şutul lui Zico (55) a fost blocat de Surman, dar în min. 58, Zico a fost găsit liber la 7-8 metri şi a reluat cu capul centrarea lui Hany.

Salah (67) a adus Egiptul în avantaj, marcând după o combinaţie cu Zico, în ciuda protestelor neozeelandezilor care au acuzat un fault neacordat în cealaltă jumătate.

Fatouh (80) a testat vigilenţa lui Crocombe, iar Trezeguet (82) a închis tabela, marcând din cornerul executat de Salah, cu o lovitură de cap la colţul scurt.

Zizo (90+2) a ratat incredibil, după ce driblase portarul, dar Crocombe a revenit şi a blocat.

O mare ratare a avut şi Bindon (90+8), în celălalt careu, din 6 metri, Shoubir având o nouă intervenţie salutară.

Egiptenii au efectuat şi a şasea schimbare (90+9), după comoţia suferită de Hossam Abdelmaguid.

Egiptul nu avea nicio victorie până acum la Cupa Mondială din opt meciuri (trei egaluri, cinci eşecuri).

Noua Zeelandă rămâne fără victorie la Cupa Mondială, cu patru egaluri şi patru eşecuri.

Egiptul va juca pe 27 iunie, contra Belgiei, pentru câştigarea grupei. Noua Zeelandă păstrează şanse de calificare mai departe, dar va avea un meci dificil cu Belgia, pe 27 iunie.