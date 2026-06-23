Mama lui Didier Deschamps a murit! Cine va conduce Franța în meciul cu Norvegia de la CM 2026

Doliu în gimnastica mondială. Foto: Pixabay

Didier Deschamps, selecționerul Franței, este în doliu, după ce mama sa a murit.

Mama lui Didier Deschamps, selecționerul Franței, a murit. Anunțul a fost făcut de Federația Franceză de Fotbal. Astfel, Didier Deschamps va merge în Franța și nu va fi pe bancă la partida contra Norvegiei de la Cupa Mondială 2026.



Conform unui comunicat postat pe site-ul oficial al Federației Franceze de Fotbal, oficialii "Les Bleus" au anunțat că selecționerul Didier Deschamps nu va conduce antrenamentele naționalei înaintea meciului cu Norvegia și nu va fi pe bancă la partida din etapa a 3-a a Grupei I.

Didier Deschamps nu va fi pe bancă la meciul Norvegia - Franța de la CM 2026. Cine îi ia locul

"Didier Deschamps nu va putea conduce sesiunile de antrenament înaintea meciului Norvegia-Franța. De asemenea, nu va fi disponibil pentru ultimul meci din Grupa I al echipei Les Bleus, de vineri.

Antrenorul echipei naționale a fost întristat să afle în această dimineață de moartea mamei sale. El se va întoarce în Franța pentru a participa la înmormântarea acesteia.

În acord cu Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, prezent la tabăra de bază a echipei naționale a Franței, Didier Deschamps i-a încredințat asistentului său, Guy Stéphan, responsabilitatea conducerii lotului până la întoarcerea sa.

În acest moment extrem de dureros, îi urăm antrenorului mult curaj și îl asigurăm de sprijinul tuturor celor din cadrul Federației", conform unui comunicat al Federației Franceze de Fotbal.

Franța, deja calificată în 16-imile Cupei Mondiale 2026



Franța a învins-o pe Irak marți dimineața, scor 3-0, și s-a calificat în 16-imile CM 2026. În momentul de față, naționala Franței este pe primul loc în clasamentul grupei, cu 6 puncte, la egalitate cu Norvegia, viitoarea adversară. Norvegienii ar fi hotărât să folosească rezervele la meciul contra Franței, având în vedere că și ei sunt calificați în faza următoare de la CM 2026.