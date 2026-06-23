CM2026. Franţa învinge Irakul după 2 ore de pauză, Norvegia confirmă, Algeria păstrează şanse la calificare

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Franţa a învins Irakul în etapa a II-a a grupelor de la CM2026, după o pauză de 2 ore. Norvegia şi-a confirmat statutul de favorită cu Senegal, în timp ce Algeria păstrează şanse la calificare.

Franţa - Irak 3-0

Selecţionata Franţei s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 (1-0), luni, pe Philadelphia Stadium, într-un meci din Grupa I a turneului final din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Vicecampioana mondială s-a impus lejer, într-un meci în care repriza secundă a fost amânată cu aproape două ore din cauza unei furtuni.

Starul Kylian Mbappe a reuşit o dublă (14, 54) şi a ajuns la 16 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu germanul Miroslav Klose şi la două lungimi de noul lider, argentinianul Lionel Messi. Tabela a fost completată de Ousmane Dembele (66).

La selecţia sa cu numărul 100 pentru Les Bleus, Mbappe a început în forţă, dar la prima sa oportunitate (8) a şutat pe lângă poartă din careu.

În min. 14, starul lui Real Madrid a deschis scorul cu un şut în diagonală cu stângul din marginea careului.

Mbappe a mai avut o ocazie mare, în min. 42, dar a fost deposedat in extremis de Hussein Ali la 6 metri.

Jocul nu s-a reluat după pauza obişnuită, întreruperea fiind de încă 1 h 50 min din cauza ploii torenţiale şi a alertei de furtună. Meciul a fost suspendat în conformitate cu legislaţia americană, care prevede ca toate evenimentele în aer liber port fi întrerupte sau amânate dacă pe rază de 13 km sunt detectate fulgere.

La reluare, Zaid Tahseen a făcut o gafă de proporţii (54), pasând greşit la repunerea mingii din careul mic, Dembele a recuperat, iar Mbappe a marcat al 12-lea său gol în ultimele 12 meciuri ale echipei antrenate de Didier Deschamps.

Olise a fost aproape să îşi treacă şi el numele pe lista marcatorilor, dar şutul său cu boltă a lovit transversala.

Dembele a trimis un şut bun la colţul lung (59), portarul irakian a respins, iar Rabiot a reluat cu capul pe lângă poartă.

În min. 66, Dembele a fost angajat în careu de Olise şi a ridicat scorul la unul de forfait pentru Franţa.

Irakienii au ieşit mai mult la joc şi au avut două şuturi care nu i-au dat emoţii prea mari lui Maignan, expediate de Rebin Solaka (74) şi Al-Hamadi (75).

În min. 80, Mbappe a părut ţinut de Sher în careu, dar arbitrul nu a acordat penalty, în ciuda protestelor căpitanului echipei Franţei. Mbappe a mai avut o ocazie bună de a marcat (90), dar a şutat pe lângă poartă din colţul careului mic.

După 3-1 cu Senegalul şi 3-0 cu Irakul, Franţa se va bate cu Norvegia pentru câştigarea grupei, pe 26 iunie.

Norvegia - Senegal 3-2

Selecţionata Norvegiei s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Senegalul cu scorul de 3-2 (1-0), luni seara, pe New York/New Jersey Stadium, într-un meci din Grupa I a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Scandinavii s-au impus meritat, prin golurile marcate de Marcus Holmgren Pedersen (43) şi Erling Haaland (48, 58), fiind echipa mai bună, chiar dacă africanii, pentru care a punctat Ismaila Sarr (53, 90+3), au avut o posesie mai bună, 56%-34% (10% in contest).

Norvegienii au fost mai direcţi în abordare şi au avut prima ocazie de gol după trei minute, prin fundaşul Ajer, a cărui lovitură de cap din 6 metri, după corner, a fost respinsă de portarul Mendy.

Odegaard (37), proaspăt campion al Angliei cu Arsenal, a fost servit foarte bine de Haaland, dar a ratat singur cu Mendy.

În min. 43, fundaşul Holmgren Pedersen, intrat în locul lui Ryerson (accidentat), a deschis scorul cu un şut la colţul scurt, cu toată opoziţia lui Mendy, după o respingere greşită a lui Koulibaly.

Nordicii puteau intra cu un avantaj mai mare la cabine, dar Haaland a trimis în bară după o gafă a portarului Mendy, iar apoi atacantul lui Manchester City şi-a mai încercat o dată şansa, dar Mendy a reţinut lovitura sa de cap (45+4).

Leii din Teranga, campionii Africii (pe teren), au avut în prima parte doar şuturi care nu şi-au atins ţinta, prin Jackson (27), Gana Gueye (39) sau Camara (41).

Norvegia s-a desprins imediat după pauză, prin Haaland (48), care a fost lansat perfect de Odegaard.

Africanii au replicat prin Jackson (52), dar Nyland a reţinut mingea expediată cu capul de atacantul lui Bayern Munchen. Un minut mai târziu, Ismaila Sarr din cădere, după pasa lui Mane, readucea speranţa în tabăra echipei lui Pape Thiaw.

Haaland a realizat dubla (58), marcând simplu de la 8 metri, din centrarea lui Berg. Atacantul lui City a ajuns la 59 de goluri marcate în 52 de selecţii.

În min. 75 s-a produs o intervenţie controversată a lui Moeller Wolfe la Gana Gueye în careu norvegian, dar arbitrul nu a acordat nimic.

Finalul a fost incandescent, Bobb (90) ratând golul după ce şutul său de la de la 12 metri a fost respins de Pathe Ciss.

Senegalul a marcat din nou prin Ismaila Sarr (90+3), din pasa lui Jackson, iar apoi a forţat egalarea, dar acelaşi Ismaila Sarr (90+9) a trimis peste poartă cu capul din 4 metri la ultima şansă a leilor.

Senegalul păstrează şanse de a se califica mai departe de pe locul al treilea din grupă, dar trebuie să învingă Irakul în ultima partidă (26 iunie). Norvegia, în schimb, se va bate pentru câştigarea grupei cu Franţa, în aceeaşi zi.

Iordania - Algeria 1-2

Selecţionata Algeriei a învins formaţia Iordaniei cu scorul de 2-1 (0-1), loc luni seara, pe San Francisco Bay Area Stadium, într-un meci din Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Iordania a oferit momente bune de joc în prima repriză şi a marcat prin Nizar Alrashdan (36), dar Algeria a dominat jocul şi a reuşit să întoarcă scorul în ultima parte a meciului, prin golurile marcate de Nadhir Benbouali (69) şi Amine Gouiri (82).

Prima repriză a fost una pe contra, în care ambele echipe şi-au creat ocazii, dar algerienii s-au dovedit a fi ineficienţi.

Alrashdan (1) a trimis din 10 metri pe lângă poartă, iar algerianul Gouiri (3) a replicat cu un şut în plasa laterală.

Altamari (12) a şutat din marginea careului, dar Luca Zidane a reţinut.

Mahrez a reuşit să rateze de două ori faţă în faţă cu portarul Abulaila (20, 33). Chaibi (21) a expediat un şut din marginea careului, blocat de defensiva iordaniană.

Olwan (23) a trimis şi el un şut din marginea careului, dar Luca Zidane a fost la post.

În min. 36, Nizar Alrashdan a marcat cu un şut la colţul scurt, după un luft al lui Altamari.

Repriza secundă a aparţinut în întregime fenecilor, care au încheiat meciul cu o posesie net superioară (55%-30%, 15% in contest).

Maza (54, 60, 89) a avut două acţiuni periculoase, portarul Abulaila remarcându-se în primul şi ultimul caz.

Benbouali a reluat periculos cu capul, dar Abulaila a reţinut (63), după care atacantul campioanei Ungariei (Gyor) a izbutit egalarea (69), după un corner executat de Mahrez.

Chaibi (73) şi Hajd Moussa (80) au avut şi el şuturi bune, dar algerienii au marcat golul victoriei tot după un corner, prin Gouiri, care a împins mingea în poartă, după o centrare a lui Hadj Moussa.

Iordanienii, care sunt eliminaţi din competiţie după acest eşec, au avut doar două situaţii notabile în partea secundă, un şut al lui Alrawabdeh (62), din afara careului, care s-a dus pe lângă vinclu, iar Almardi (72) a tras la colţul scurt, însă Zidane a prins în doi timpi.

Algeria, învinsă de Argentina cu 3-0, va juca ultimul său meci din grupă contra Austriei pe 28 iunie, având nevoie de cel puţin un egal pentru a merge mai departe.

Iordania, care venea după 1-3 cu Austria, va spun adio competiţiei în aceeaşi zi, urmând să înfrunte campioana mondială Argentina.