Neymar, înapoi la antrenamentele cu echipa Braziliei

Neymar a revenit la antrenamentele cu echipa națională a Braziliei. Sursa foto: Agerpres

Neymar este tot mai aproape de revenirea într-un meci oficial pentru naționala Braziliei, după ce a participat pentru prima dată la un antrenament al echipei în timpul Cupei Mondiale 2026.

Atacantul Braziliei, Neymar, a revenit pentru prima dată, pentru scurt timp, la antrenamentele echipei după o absență de o lună cauzată de o accidentare la tibia dreaptă.

Jucătorul în vârstă de 34 de ani s-a alăturat ședinței de pregătire de miercuri, desfășurată în Morristown, New Jersey, participând la încălzire alături de Raphinha, Bruno, Gabriel și Fabinho, înainte de a-și continua programul individual de recuperare.

El a trecut printr-o gardă de onoare formată de grup, care l-a bătut afectuos pe spate şi pe umeri, râzând, pentru a-i sărbători revenirea.

Jucătorii au continuat antrenamentul în două grupe, combinând titulari şi rezerve din meciul împotriva Marocului (1-1), departe de camerele numeroșilor reprezentanţi media prezenţi la baza de antrenament a echipei New York Red Bulls, potrivit Agerpres.

Fostul star al cluburilor FC Barcelona și Paris Saint-Germain a glumit și cu reporterii prezenți la antrenament: „V-a fost dor de mine?”, a întrebat el.

Citește și: Neymar, veste surpriză în plină Cupă Mondială: Va fi tată pentru a cincea oară

Neymar, așteptat într-un meci oficial la CM 2026

Neymar se recuperează după o leziune musculară de gradul al doilea suferită pe 17 mai, în timp ce evolua pentru Santos FC.

Potrivit staffului medical al Braziliei, există speranța că el va fi complet apt pentru fazele eliminatorii, ceea ce înseamnă că este de așteptat să rateze ultimele meciuri din grupă împotriva Haiti și Scoției. Totuși, progresul înregistrat în ultimele zile sugerează că recuperarea lui Neymar decurge mai bine decât era anticipat.

Atacantul nu a mai jucat pentru naționala Braziliei din octombrie 2023, din cauza unei grave accidentări la genunchi, însă selecționerul Carlo Ancelotti rămâne convins de importanța sa pentru echipă, potrivit tribuna.

Starul brazilian se antrenase deja individual marţi, conform imaginilor transmise de Confederaţia braziliană de fotbal, în cadrul unei zile dedicate familiilor cvintuplurilor campioni mondiali.

„Neymar muncește foarte mult pentru a se recupera cât mai repede posibil. Ne așteptăm să revină la lot săptămâna viitoare.

L-am inclus datorită calităților sale tehnice incontestabile, dar și datorită experienței și exemplului pe care îl oferă jucătorilor mai tineri”, a declarat Ancelotti.

Citește și: CM 2026. Qatar - rezultat istoric, Brazilia ratează victoria, iar Scoţia debutează cu succes