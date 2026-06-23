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Gheorghe Piperea, gafă uriaşă de faţă cu Nicuşor Dan!

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 23 Iun 2026
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Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a făcut o gafă uriaşă la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan.

Delegaţia AUR, formată din George Simion, Marius Lulea, Gheorghe Piperea, Petrişor Peiu şi Gianina Şerban, s-a aşezat la masa din sala în care au fost organizate discuţiile. Delia Dinu, şefa protocolului de la Cotroceni, a venit şi le-a transmis că trebuie să stea în picioare până vine preşedintele Nicuşor Dan. 

Ulterior, după ce preşedintele a venit şi i-a salutat pe fiecare în parte, europarlamentarul Gheorghe Piperea a rupt din nou protocolul şi s-a aşezat pe scaun înaintea preşedintelui. 

Gheorghe Piperea, gafă uriaşă de faţă cu Nicuşor Dan!

Iată imaginile. 

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