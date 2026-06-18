Românul care va rămâne în istoria Cupei Mondiale. FIFA l-a ales pentru meciul cu numărul 1.000

Istvan Kovacs. Foto: UEFA Facebook

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce una dintre cele mai importante partide din istoria Cupei Mondiale de fotbal. FIFA l-a desemnat să arbitreze meciul dintre Japonia și Tunisia, programat duminică, 21 iunie, partidă care va marca meciul cu numărul 1000 din istoria turneului final.

Pentru a marca momentul istoric, șeful Comitetului de Arbitri al FIFA, legendarul Pierluigi Collina, i-a oferit arbitrului român un tricou special.

Echipamentul pregătit pentru această partidă include dungi aurii și o emblemă inscripționată cu mesajul „Meciul 1000, Cupa Mondială FIFA”, simbol al importanței întâlnirii dintre Japonia și Tunisia.

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Pierluigi Collina: „Arbitrul merită ceva special”

În cadrul unei întâlniri cu presa, Pierluigi Collina a subliniat caracterul unic al partidei și a explicat de ce FIFA a pregătit o surpriză pentru arbitrul român.

„Poate nu știați, dar meciul Japonia-Tunisia va fi unul foarte special. Este partida cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale. Imaginați-vă ce înseamnă să arbitrezi un astfel de meci. Arbitrul merită ceva special”, a declarat Collina înainte de a-i înmâna tricoul lui Istvan Kovacs, potrivit EuropaFM.

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Partida dintre Japonia și Tunisia este programată duminică, de la ora 07:00. Pentru Istvan Kovacs, acesta va reprezenta debutul la Cupa Mondială într-un moment care va rămâne în istoria competiției.

Istoria Cupei Mondiale a început în anul 1930. Prima partidă disputată la turneul final a fost confruntarea dintre Franța și Mexic.

Francezii s-au impus atunci cu scorul de 4-1, într-un meci care a deschis drumul uneia dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume.

La aproape un secol distanță, Cupa Mondială ajunge la borna de 1000 de meciuri, iar un arbitru român va avea onoarea de a conduce această partidă istorică.