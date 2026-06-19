Costuri nebune și „noroc în multe privințe”. Cum este, de fapt, să participi la Cupa Mondială: Fanii, dezvăluiri din „culise”

Fani prezenți la un meci al Braziliei, Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Prețurile record la Cupa Mondială împart publicul în două categorii, cei care își permit și cei care privesc de la distanță. În același timp, stadioanele din Statele Unite, Mexic și Canada rămân pline, cu fani care își construiesc bugete atent, își asumă cheltuieli mari sau caută soluții creative pentru a nu rata turneul. Patru grupuri de suporteri din Europa și America arată cât costă, de fapt, să trăiești experiența unui Campionat Mondial.

Cupa Mondială 2026 este considerată cea mai costisitoare ediție de până acum, notează BBC. Prețurile biletelor pentru meciurile din primele faze pornesc de la aproximativ 350 de dolari și pot ajunge la 5.000 de dolari, fără a include transportul, cazarea sau cheltuielile.

În unele cazuri, biletele pentru meciurile importante sau locurile premium ajung la 2.735 de dolari per persoană, iar costul total al unei deplasări poate urca la 3.500–4.000 de dolari de persoană.

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Fanii croați, 60 de dolari biletul și o călătorie de 35 de zile

Cine: Tomislav Špoljarić, 43 de ani; Danijel Koprivnjak, 38 de ani; Zoran Kos, 46 de ani; Milan Pavić, 55 de ani

Orașe de origine: Zagreb, Krapina și Ludbreg, Croația

Meci: toate meciurile Croației, plus meciul de deschidere Mexic vs Africa de Sud

Pentru grupul de fani croați, biletele au fost relativ accesibile, în jur de 60 de dolari, ceea ce le-a permis să își construiască o călătorie lungă de 35 de zile prin Mexic, Statele Unite și Canada.

„Suntem foarte bucuroși că am decis să pornim împreună în această călătorie de fotbal de neuitat”, spun ei pentru BBC.

Ei descriu experiența ca fiind mai mult decât un meci de fotbal, o combinație de atmosferă, muzică și cultură.

„Combinația dintre muzică, cultură și fotbal a creat o atmosferă incredibilă, care a făcut ca evenimentul să pară mult mai mare decât un simplu meci de fotbal”.

Pentru ei, obiectivul rămâne unul emoțional, să își vadă echipa câștigând trofeul.

„Ar fi un vis devenit realitate să vedem Croația ridicând trofeul Cupei Mondiale în America de Nord”.

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Fanii americani, experiență premium de până la 2.735 de dolari pe bilet

Cine: Michael LoRé, 39 de ani; Michael Lally, 41 de ani; Kyle Petrichko, 41 de ani; Shane Donovan, 41 de ani

Orașe de origine: New York, New Jersey, Phoenix, Los Angeles

Meci: SUA vs Paraguay în Los Angeles

Pentru grupul american, experiența a însemnat costuri ridicate, cu bilete premium de aproximativ 2.735 de dolari fiecare și un buget total estimat între 3.500 și 4.000 de dolari de persoană.

„Este foarte scump, a recunoscut LoRé înainte de meci. Dar este o oportunitate care apare o singură dată în viață, așa că, fără prea multă ezitare, îi dăm FIFA o mulțime de bani pentru acest meci”.

„Nu a existat ideea de acces la o lojă sau avantaje speciale. Dar, fie că a fost 27 de dolari sau 2.700 de dolari, oricum ne-am fi simțit extraordinar. A fost o experiență premium pentru că am fost împreună, nu din cauza prețului plătit”.

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Fanii scoțieni, buget redus și strategie pentru a ajunge la meciuri

Cine: John Farley, 47 de ani; Allan Little, 47 de ani; Stuart Mackie, 47 de ani; Alistair Young, 48 de ani; Nigel Smith, 45 de ani; Alan Rennison, 48 de ani

Oraș de origine: Glasgow, Scoția

Meci: Scoția vs Haiti în Boston

Grupul scoțian a încercat să reducă toate costurile posibile și a mizat pe planificare din timp și pe noroc.

„Suntem prieteni de când eram la școală, așa că am fost la multe meciuri ale Scoției împreună, în țară și în străinătate, avem o legătură emoțională puternică”.

„Ne așteptam la distracție, ospitalitate și emoție și le-am primit pe toate”.

„Sentimentul când John McGinn a marcat primul nostru gol la Cupa Mondială după 28 de ani a fost ceva ce nu voi uita niciodată”.

Miri germani, Cupa Mondială ca parte din luna de miere

Cine: Nathaniel Grundmann, 30 de ani; Ines Grundmann, 31 de ani

Oraș de origine: München, Germania

Meci: Germania vs Curaçao în Houston

Pentru cuplul german, Cupa Mondială a fost integrată în luna de miere, cu un buget de aproximativ 1.500 de dolari de persoană pentru segmentul de turneu și 180 de dolari pentru bilete.

„La punctul de control de securitate nu știi niciodată cum vor reacționa, dar de data aceasta am avut o experiență foarte bună și toată lumea a fost foarte amabilă și prietenoasă”.

„Ne-am simțit foarte bine, stadionul a fost uimitor, iar orașul Houston era foarte entuziasmat. Atmosfera dintre oameni era foarte implicată și nu ca la un club local, unde fiecare stă doar cu suporterii săi”.

„A fost foarte amuzant la ora 6 dimineața. O combinație unică”.