CM 2026: Mexic, prima echipă calificată în şaisprezecimi. Rezultatele şi clasamentul Grupei A

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecţionata Mexicului este prima echipă calificată în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după victoria din Grupa A împotriva naționalei Coreii de Sud.

Selecţionata Mexicului este prima națională calificată în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Guadalajara Stadium, în Grupa A a turneului final din Mexic, Statele Unite şi Canada.

Golul lui Luis Romo (50) a asigurat echipei gazdă şi câştigarea Grupei A. Meciul a fost unul echilibrat, asiaticii neavând niciun şut pe poartă până pe final, iar diferenţa a fost făcută de o greşeală.

Mexicanii l-au testat pe portarul Kim cu şuturi de la distanţă, expediate de Alvarado (7) şi Gutierrez (8).

Prima mare ocazie a fost ratată de Quinones (20), cu o lovitură de cap la centrarea lui Alvarado, însă Kim a apărat. Asiaticii au avut şi ei câteva atacuri bune, dar Seol (41) a ratat şutul din unghi, iar Jaesung Lee (45) nu a ajuns la o centrare în 6 metri.

Coreea de Sud a fost ofensivă, însă acţiunile sale au căzut pradă jocului la ofsaid practicat de mexicani. După pauză, Gallardo (49) a scăpat pe contraatac, dar a şutat în plasa laterală.

Mexic - Coreea de Sud, decis imediat după pauză

Soarta partidei a fost decisă în min. 50, când portarul Kim a scăpat mingea la 10 metri după ce a plonjat peste Gihyuk Lee la o centrare, iar Romo a trimis în plasă.

Echipa pregătită de Javier Aguirre a mai avut două ocazii bune de gol, dar Jimenez (75) a şut din unghi, la centrarea lui Quinones, însă Kim a apărat, după care s-a remarcat şi la şutul puternic al lui Vargas din marginea careului (85).

Războinicii Taegeuk s-au aruncat în atac în ultimele minute ale meciului, dar Cho a ratat o mare ocazie (87), nefiind în stare să îl învingă pe portarul Rangel cu o lovitură de cap din 5 metri, goalkeeper-ul mexican fiind providenţial. Hanbeom Lee (90+2) a ratat de la 7 metri, trimiţând mingea pe lângă poartă. Cho (90+4) a avut un şut bun, care se ducea pe poartă, dar a fost blocat de Alvarez.

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Mexic, a treia victorie contra Coreei de Sud la Cupa Mondială

Aceasta a fost a treia victorie a mexicanilor contra Coreei de Sud la Cupa Mondială, după cele din 1998 şi 2018.

Mexicul nu a primit gol în prima repriză la ultimele sale 12 meciuri la Cupa Mondială, o serie care durează din 2010.

El Tri a devenit prima echipă gazdă de la Franţa (1998) care a câştigat primele două meciuri din grupă fără a primi gol.

Mexicul va juca în şaisprezecimi pe Azteca, în data de 30 iunie, împotriva unei echipe clasate pe locul al treilea într-un din grupele C, E, F, H sau I.

După 2-0 cu Africa de Sud, Mexicul va juca ultimul meci din grupă contra Cehiei, pe 25 iunie. Coreea de Sud, victorioasă cu 2-1 în faţa Cehiei, va juca ultima partidă împotriva Africii de Sud, pe 25 iunie şi are nevoie de cel puţin un punct pentru a merge mai departe.

Mexic - Coreea de Sud 1-0 (0-0)

A marcat: Luis Romo (50).

Guadalajara, Guadalajara Stadium: 45.522 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Mexic - Coreea de Sud. Echipele care au evoluat

Mexic: 1. Raul Rangel - 2. Jorge Sanchez, 4. Edson Alvarez (căpitan), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Lira - 7. Luis Romo (18. Obed Vargas, 71), 26. Brian Gutierrez (17. Orbelin Pineda, 71) - 25. Roberto Alvarado (15. Israel Reyes, 80), 9. Raul Jimenez (11. Santiago Gimenez, 80), 16. Julian Quinones (21. Cesar Huerta, 84). Selecţioner: Javier Aguirre.

Rezerve neutilizat: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 20. Mateo Chavez, 8. Alvaro Fidalgo, 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 19. Gilberto Mora, 22. Guillermo Martinez.



Coreea de Sud: 1. Seunggyu Kim - 2. Hanbeom Lee, 4. Minjae Kim, 3. Gihyuk Lee - 15. Moonhwan Kim (25. Jisung Eom, 71), 6. Inbeom Hwang, 8. Seungho Paik (9. Guesung Cho, 77), 22. Youngwoo Seol (20. Hyunjun Yang, 71) - 19. Kangin Lee, 7. Heung Min Son (căpitan; 18. Hyeongyu Oh, 57), 10. Jaesung Lee (11. Hee Chan Hwang, 57). Selecţioner: Myung Bo Hong.

Rezerve neutilizat: 12. Bumkeun Song, 21. Hyeonwoo Jo - 5. Taehyeon Kim, 14. Wije Cho, 23. Jens Castrop, 13. Taeseok Lee 16. Jinseob Park, 17. Junho Bae, 24. Jingyu Kim, 26. Donggyeong Lee.

Arbitru: Gustavo Tejera; arbitri asistenţi: Carlos Barreiro, Nicolas Taran (toţi din Uruguay); al patrulea oficial: Andres Rojas (Columbia); arbitru asistent de rezervă: Alexander Guzman (Columbia)

Arbitru video: Leodan Gonzalez (Uruguay); arbitri asistenţi video: Antonio Garcia (Uruguay), Jerome Brisard (Franţa)

Cartonaşe galbene: Kangin Lee (4), Paik (58).

Rezultate şi clasamentul grupa A după primele două meciuri de la CM 2026

Rezultatele şi clasamentul după primele două etape din Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada:

Rezultate:

Joi 11 iunie

Mexic - Africa de Sud 2-0 (1-0), la Ciudad de Mexico

Au marcat: Julian Quinones (9), Raul Jimenez (67).

Coreea de Sud - Cehia 2-1 (0-0), la Guadalajara

Au marcat: Inbeom Hwang (67), Hyeongyu Oh (80), respectiv Ladislav Krejci (59).

Joi 18 iunie

Cehia - Africa de Sud 1-1 (1-0), la Atlanta

Au marcat: Michal Sadilek (6), respectiv Teboho Mokoena (83 - penalty).

Mexic - Coreea de Sud 1-0 (0-0), la Guadalajara

A marcat: Luis Romo (50).

Clasament grupa A de la CM 2026



Loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Mexic 2 2 0 0 3-0 6

2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2-2 3

3 Cehia 2 0 1 1 2-3 1

4 Africa de Sud 2 0 1 1 1-3 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În şaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum şi cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Următoarele meciuri:

Miercuri 25 iunie

04:00 Cehia - Mexic (Grupa A), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium

04:00 Africa de Sud - Coreea de Sud (Grupa A), Monterrey - Monterrey Stadium, potrivit Agerpres.