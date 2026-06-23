CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei I

Rezultatele și clasamentul după meciurile din etapa a doua în Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:
Rezultate:
Marți 16 iunie
Franța - Senegal 3-1 (0-0), la East Ruterhford
Au marcat: Kylian Mbappe (66, 90+6), Bradley Barcola (82), respectiv Ibrahim Mbaye (90+5).
Irak - Norvegia 1-4 (1-2), la Boston
Au marcat: Aymen Hussein (39), respectiv Erling Haaland (29, 43), Leo Ostigard (76), Aymen Hussein (90+7, autogol).
Luni 22 iunie
Franța - Irak 3-0 (1-0), Philadelphia
Au marcat: Kylian Mbappe (14, 54), Ousmane Dembele (66).
Norvegia - Senegal 3-2 (1-0), la East Rutherford
Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Franța 2 2 0 0 6-1 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7-3 6
3 Senegal 2 0 0 2 3-6 0
4 Irak 2 0 0 2 1-7 0
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.
Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.
Următoarele meciuri:
Joi 26 iunie
22:00 Norvegia - Franța (Grupa I), Boston - Boston Stadium
22:00 Senegal - Irak (Grupa I), Toronto - Toronto Stadium. (Agerpres)
Sursa foto: www.fifa.com