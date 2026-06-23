CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei I

Foto: www.fifa.com

Rezultatele și clasamentul după meciurile din etapa a doua în Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Marți 16 iunie

Franța - Senegal 3-1 (0-0), la East Ruterhford

Au marcat: Kylian Mbappe (66, 90+6), Bradley Barcola (82), respectiv Ibrahim Mbaye (90+5).

Irak - Norvegia 1-4 (1-2), la Boston

Au marcat: Aymen Hussein (39), respectiv Erling Haaland (29, 43), Leo Ostigard (76), Aymen Hussein (90+7, autogol).

Luni 22 iunie

Franța - Irak 3-0 (1-0), Philadelphia

Au marcat: Kylian Mbappe (14, 54), Ousmane Dembele (66).

Norvegia - Senegal 3-2 (1-0), la East Rutherford

Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Franța 2 2 0 0 6-1 6

2 Norvegia 2 2 0 0 7-3 6

3 Senegal 2 0 0 2 3-6 0

4 Irak 2 0 0 2 1-7 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Următoarele meciuri:

Joi 26 iunie

22:00 Norvegia - Franța (Grupa I), Boston - Boston Stadium

22:00 Senegal - Irak (Grupa I), Toronto - Toronto Stadium. (Agerpres)





Sursa foto: www.fifa.com