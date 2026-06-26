CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei E

Sursa foto: www.fifa.com

Rezultatele și clasamentul final al Grupei E a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Duminică 14 iunie



Germania - Curacao 7-1 (3-1), la Houston

Au marcat: Felix Nmecha (5), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78), respectiv Livano Comenencia (21).

Cote d'Ivoire - Ecuador 1-0 (0-0), la Philadelphia

A marcat: Amad Diallo (90).

Sâmbătă 20 iunie

Germania - Cote d'Ivoire 2-1 (0-1), la Toronto

Au marcat: Deniz Undav (68, 90+4), respectiv Franck Kessie (30).

Ecuador - Curacao 0-0, la Kansas City

Joi 25 iunie

Curacao - Cote d'Ivoire 0-2 (0-1), la Philadelphia

A marcat: Nicolas Pepe (7, 64).

Ecuador - Germania 2-1 (1-1), la East Rutherford

Au marcat: Nilson Angulo (9), Gonzalo Plata (78), respectiv Leroy Sane (2).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Germania 3 2 0 1 10-4 6

2 Cote d'Ivoire 3 2 0 1 4-2 6

3 Ecuador 3 1 1 1 2-2 4

4 Curacao 3 0 1 2 1-9 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)



