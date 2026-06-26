CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei E

Rezultatele și clasamentul final al Grupei E a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:
Rezultate:
Duminică 14 iunie
Germania - Curacao 7-1 (3-1), la Houston
Au marcat: Felix Nmecha (5), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78), respectiv Livano Comenencia (21).
Cote d'Ivoire - Ecuador 1-0 (0-0), la Philadelphia
A marcat: Amad Diallo (90).
Sâmbătă 20 iunie
Germania - Cote d'Ivoire 2-1 (0-1), la Toronto
Au marcat: Deniz Undav (68, 90+4), respectiv Franck Kessie (30).
Ecuador - Curacao 0-0, la Kansas City
Joi 25 iunie
Curacao - Cote d'Ivoire 0-2 (0-1), la Philadelphia
A marcat: Nicolas Pepe (7, 64).
Ecuador - Germania 2-1 (1-1), la East Rutherford
Au marcat: Nilson Angulo (9), Gonzalo Plata (78), respectiv Leroy Sane (2).
Clasament final
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Germania 3 2 0 1 10-4 6
2 Cote d'Ivoire 3 2 0 1 4-2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2-2 4
4 Curacao 3 0 1 2 1-9 1
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.
Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)