Istvan Kovacs îl va arbitra pe Messi în Iordania - Argentina de la CM 2026

Istvan Kovacs. Foto: UEFA Facebook

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost desemnat de FIFA să conducă meciul dintre Iordania și Argentina, programat pe 28 iunie, la ora 05:00 (ora României), pe Dallas Stadium, în cadrul Grupei J de la Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic.

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre selecționatele Iordaniei şi Argentinei, care va avea loc pe data de 28 iunie 2026, de la ora 05:00 (ora României), pe Dallas Stadium, în Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de SUA, Canada şi Mexic, a anunţat, miercuri, FIFA.

Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, arbitrii asistenți în Iordania - Argentina de la CM 2026

Arbitri asistenţi vor fi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, al patrulea oficial a fost delegat mauritanul Dahane Beida, iar arbitru asistent de rezervă va fi angolezul Jerson Emiliano Dos Santos.

Al doilea meci arbitrat de Istvan Kovacs la CM 2026

Pentru Kovacs este a doua partidă arbitrată la Cupa Mondială 2026, după cel câştigat de Japonia cu 4-0 în faţa Tunisiei, sâmbătă, la Monterrey, în Grupa F, meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale.

Istvan Kovacs a participat şi la ediţia din 2022, în Qatar, unde a fost delegat ca al patrulea oficial la opt partide.

Istvan Kovacs (41 ani) a arbitrat finalele tuturor celor trei competiţii UEFA intercluburi, Europa Conference League (2022), Europa League (2025) şi Liga Campionilor (2025).

Istvan Kovacs, ales de FIFA pentru meciul cu numărul 1.000 de la Cupa Mondială

Amintim că arbitrul Istvan Kovacs a condus una dintre cele mai importante partide din istoria Cupei Mondiale de fotbal. FIFA l-a desemnat să arbitreze meciul dintre Japonia și Tunisia, partidă care a marcat meciul cu numărul 1000 din istoria turneului final.