CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei C

Rezultatele și clasamentul final al Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:
Rezultate:
Sâmbătă 13 iunie
Brazilia - Maroc 1-1 (1-1), la East Rutherford
Au marcat: Vinicius Jr (32), respectiv Ismael Saibari (21).
Haiti - Scoția 0-1 (0-1), la Boston
A marcat: John McGinn (28).
Vineri 19 iunie
Scoția - Maroc 0-1 (0-1), la Boston
A marcat: Ismael Saibari (2).
Brazilia - Haiti 3-0 (3-0), la Philadelphia
Au marcat: Matheus Cunha (23, 36), Vinicius Junior (45+3).
Miercuri 24 iunie
Scoția - Brazilia 0-3 (0-2), la Miami
Au marcat: Vinicius Junior (7, 45+3), Matheus Cunha (60).
Maroc - Haiti 4-2 (2-2), la Atlanta
Au marcat: Achraf Hakimi (39), Ismael Saibari (45+1), Soufiane Rahimi (78), Gessime Yassine (89), respectiv Yassine Bounou (10, autogol), Wilson Isidor (43).
Clasament final
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Brazilia 3 2 1 0 7-1 7
2 Maroc 3 2 1 0 6-3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1-4 3
4 Haiti 3 0 0 3 2-8 0
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.
Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)