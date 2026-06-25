CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei C

Sursa foto: www.fifa.com

Rezultatele și clasamentul final al Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Sâmbătă 13 iunie

Brazilia - Maroc 1-1 (1-1), la East Rutherford

Au marcat: Vinicius Jr (32), respectiv Ismael Saibari (21).

Haiti - Scoția 0-1 (0-1), la Boston

A marcat: John McGinn (28).

Vineri 19 iunie

Scoția - Maroc 0-1 (0-1), la Boston

A marcat: Ismael Saibari (2).

Brazilia - Haiti 3-0 (3-0), la Philadelphia

Au marcat: Matheus Cunha (23, 36), Vinicius Junior (45+3).

Miercuri 24 iunie

Scoția - Brazilia 0-3 (0-2), la Miami

Au marcat: Vinicius Junior (7, 45+3), Matheus Cunha (60).

Maroc - Haiti 4-2 (2-2), la Atlanta

Au marcat: Achraf Hakimi (39), Ismael Saibari (45+1), Soufiane Rahimi (78), Gessime Yassine (89), respectiv Yassine Bounou (10, autogol), Wilson Isidor (43).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Brazilia 3 2 1 0 7-1 7

2 Maroc 3 2 1 0 6-3 7

3 Scoția 3 1 0 2 1-4 3

4 Haiti 3 0 0 3 2-8 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)



