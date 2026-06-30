Erling Haaland a marcat golul decisiv în Norvegia - Coasta de Fildeș. Vikingii vor înfrunta Brazilia în optimile CM 2026

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecţionata Norvegiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Cote d'Ivoire cu scorul de 2-1 (1-0), marţi, pe Dallas Stadium, în şaisprezecimile de finală ale turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Norvegia a învins Coasta de Fildeș și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, unde va întâlni Brazilia.

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Norvegienii au deschis scorul în minutul 39, prin Antonio Nusa. Coasta de Fildeș a egalat în minutul 74, prin reușita lui Amad Diallo. Norvegia a marcat golul decisiv, prin Erling Haaland în minutul 86.

Când se joacă Brazilia - Norvegia în optimile CM 2026

Brazilia - Norvegia se joacă pe data de 5 iulie, de la ora 23:00, la New Jersey, fiind al doilea meci stabilit pe tabloul optimilor de finală de la Cupa Mondială 2026, după Canada - Maroc.

Brazilia s-a calificat cu emoții în optimile Cupei Mondiale 2026, învingând Japonia cu 2-1, datorită unui gol marcat de Gabriel Martinelli în minutul 90+5. Brazilia a întors scorul, de la 0-1 la pauză.

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