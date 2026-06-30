Fetiță de 4 ani din Iași, lăsată singură în mașină, de tată, găsită plângând, la 50 de grade în autoturism. Reacția șocantă a părintelui

O fetiță de doar 4 ani din Iași stătea, pe scaunul din față, de 15 minute, într-o mașină complet închisă, în vreme ce temperatura exterioară era de 37 de grade la umbră.

Cazul s-a petrecut în Iași, în 29 iunie, la ora 16:15. Fetița a fost observată de polițiști, plângând. Mașina nu era încuiată, dar copilul, de doar 4 ani, era lăsat singur în autoturism, fără nicio sursă de aerisire. Plângea, era transpirată și în stare de disconfort accentuat.

Polițiștii au deschis autoturismul, au luat fetița și i-au oferit apă. Jumătate de litru de apă ar fi băut copilul de 4 ani, din momentul în care a fost scos din mașină, aflându-se într-o vizibilă stare de disconfort termic. Copilul a fost preluat temporar în autospeciala Poliției, unde a fost răcorit și liniștit până la sosirea tatălui.

După 15 minute, a apărut și părintele, revoltat pe polițiști, conform Observator. În ciuda pericolului la care și-a supus propria fiică -respectiv de deces!- tatăl a primit doar avertisment. Fusese la magazin, spune el.