Canada este prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.
Programul fazei eliminatorii:
ȘAISPREZECIMI DE FINALÃ
Duminică 28 iunie
Africa de Sud - Canada 0-1 (Stephen Eustaquio 90+2), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73)
Luni 29 iunie
20:00 Brazilia - Japonia, Houston - Houston Stadium (meci 76)
23:30 Germania - Paraguay, Boston - Boston Stadium (meci 74)
Marți 30 iunie
04:00 Olanda - Maroc, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75)
20:00 Cote d'Ivoire - Norvegia, Dallas - Dallas Stadium (meci 78)
Miercuri 1 iulie
00:00 Franța - Suedia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77)
04:00 Mexic - Ecuador, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79)
19:00 Anglia - RD Congo, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80)
23:00 Belgia - Senegal, Seattle - Seattle Stadium (meci 82)
Joi 2 iulie
03:00 SUA - Bosnia-Herțegovina, San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81)
22:00 Spania - Austria, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84)
Vineri 3 iulie
02:00 Portugalia - Croația, Toronto - Toronto Stadium (meci 83)
06:00 Elveția - Algeria, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85)
21:00 Australia - Egipt, Dallas - Dallas Stadium (meci 88)
Sâmbătă 4 iulie
01:00 Argentina - Capul Verde, Miami - Miami Stadium (meci 86)
04:30 Columbia - Ghana, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87)
OPTIMI DE FINALÃ
Sâmbătă 4 iulie
20:00 Canada - câștigătoarea meciului 75, Houston - Houston Stadium (meci 90)
Duminică 5 iulie
00:00 câștigătoarea meciului 74 - câștigătoarea meciului 77, Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)
23:00 câștigătoarea meciului 76 - câștigătoarea meciului 78, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)
Luni 6 iulie
03:00 câștigătoarea meciului 79 - câștigătoarea meciului 80, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)
22:00 câștigătoarea meciului 83 - câștigătoarea meciului 84, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)
Marți 7 iulie
03:00 câștigătoarea meciului 81 - câștigătoarea meciului 82, Seattle - Seattle Stadium (meci 94)
19:00 câștigătoarea meciului 86 - câștigătoarea meciului 88, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)
23:00 câștigătoarea meciului 85 - câștigătoarea meciului 87, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)
SFERTURI DE FINALÃ
Joi 9 iulie
23:00 câștigătoarea meciului 89 - câștigătoarea meciului 90, Boston - Boston Stadium (meci 97)
Vineri 10 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 93 - câștigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)
Sâmbătă 11 iulie
00:00 câștigătoarea meciului 91 - câștigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99)
04:00 câștigătoarea meciului 95 - câștigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)
SEMIFINALE
Luni 13 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 97 - câștigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)
Marți 14 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 99 - câștigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)
MECIUL PENTRU LOCUL 3
Duminică 19 iulie
00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium
FINALA
Duminică 19 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 101 - câștigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium. (Agerpres)