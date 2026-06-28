Meciuri Cupa Mondială 2026: Programul complet al 16-imilor

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

S-a încheiat faza grupelor la Cupa Mondială 2026. Astfel, se cunosc echipele care s-au calificat în 16-imile competiției.

Faza grupelor de la Cupa Mondială 2026 s-a încheiat, iar tabloul echipelor calificate în 16-imile de finală este acum complet.

Programul complet al 16-imilor de la Cupa Mondială 2026

Africa de Sud - Canada, duminică, ora 22.00

Brazilia - Japonia, luni, ora 20.00

Germania - Paraguay, luni, ora 23.30

Ţările de Jos - Maroc, marţi, ora 04.00

Coasta de Fildeş - Norvegia, marţi, ora 20.00

Franţa - Suedia, miercuri, ora 00.00

Mexic - Ecuador, miercuri, ora 04.00

Anglia - RD Congo, miercuri, ora 19.00

Belgia - Senegal, miercuri, ora 23.00

SUA - Bosnia, joi, ora 03.00

Spania - Austria, joi, ora 22.00

Portugalia - Croaţia, vineri, ora 02.00

Elveţia - Algeria, vineri, ora 06.00

Australia - Egipt, vineri, ora 21.00

Argentina - Capul Verde, sâmbătă, ora 01.00

Columbia - Ghana, sâmbătă, ora 04.30.

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CM 2026: Anglia va juca mai bine în fazele eliminatorii, a declarat Thomas Tuchel

Anglia va juca mai bine în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, a spus selecţionerul Thomas Tuchel după ce echipa sa a ocupat primul loc în Grupa L, cu o victorie cu 2-0 asupra Panama, sâmbătă, scrie agenţia Xinhua.

Jude Bellingham a deschis scorul cu un voleu din apropiere, după care a expediat centrarea din care Harry Kane a înscris cu o lovitură de cap al 11-lea său gol la Cupa Mondială. Kane a devenit astfel cel mai bun marcator al Angliei la această competiţie, doborând recordul pe care îl împărţea cu Gary Lineker.

"Turneul începe din nou acum cu fazele eliminatorii", a declarat Tuchel într-o conferinţă de presă de după meci. "Ne adunăm forţele şi energia şi construim pe ceea ce avem. Vom face un pas înainte. Cu cât meciurile sunt mai importante, cu atât vom juca mai bine."

Deşi era deja eliminată după ce pierduse primele două meciuri din grupă, Panama s-a dovedit a fi un adversar dificil pentru Anglia.

Cupa Mondială 2026: Clasamentul golgheterilor

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de sâmbătă:

6 goluri: Lionel Messi (Argentina)

4 goluri: Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia), Vinicius Jr (Brazilia), Ousmane Dembele (Franţa)

3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveţia), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc), Brian Brobbey (Olanda), Ismaila Sarr (Senegal), Elijah Just (Noua Zeelandă), Harry Kane (Anglia), Yoane Wissa (RD Congo)

2 goluri: Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia), Cyle Larin (Canada), Cody Gapo (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Mikel Oyarzabal (Spania), Maximiliano Araujo (Uruguay), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveţia), Ermin Mahmic (Bosnia-Herţegovina), Julian Quinones (Mexic), Nicolas Pepe (Cote d'Ivoire), Anthony Elanga (Suedia), Pape Gueye (Senegal), Ramin Rezaeian (Iran), Leandro Trossard (Belgia), Jude Bellingham (Anglia), Riyad Mahrez (Algeria), Marko Arnautovic (Austria)

1 gol: Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Emam Ashour (Egipt), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Mohammad Mohebbi (Iran), Bradley Barcola (Franţa), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Ali Olwan (Iordania), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croaţia), Petar Musa (Croaţia), Caleb Yirenkyi (Ghana).

1 gol: Joao Neves (Portugalia), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan), Michal Sadilek (Cehia), Teboho Mokoena (Africa de Sud), Granit Xhaka (Elveţia), Nathan-Dylan Saliba (Canada), Luis Romo (Mexic), Alexander Freeman (SUA), Matias Galarza (Paraguay), Franck Kessie (Cote d'Ivoire), Junya Ito (Japonia), Lamine Yamal (Spania), Agustin Canobbio (Uruguay), Kevin Pina (Capul Verde), Helio Varela (Capul Verde), Finn Surman (Noua Zeelandă), Mostafa Zico (Egipt), Mohamed Salah (Egipt), Trezeguet (Egipt), Marcus Holmgren Pedersen (Suedia), Nizar Alrashdan (Iordania), Nadhir Benbouali (Algeria), Amine Gouiri (Algeria), Ante Budimir (Croaţia), Nuno Mendes (Portugalia), Rafael Leao (Portugalia)

1 gol: Promise David (Canada), Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herţegovina), Hasan Alhaydos (Qatar), Achraf Hakimi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), Gessime Yassine (Maroc), Wilson Isidor (Haiti), Thapelo Maseko (Africa de Sud), Mateo Chavez (Mexic), Alvaro Fidalgo (Mexic), Nilson Angulo (Ecuador), Gonzalo Plata (Ecuador), Leroy Sane (Germania), Daizen Maeda (Japonia), Hazem Mastouri (Tunisia), Jan-Paul van Hecke (Olanda), Arda Guler (Turcia), Orkun Kokcu (Turcia), Kaan Ayhan (Turcia), Auston Trusty (SUA), Sebastian Berhalter (SUA), Desire Doue (Franţa), Thelonious Aagaard (Norvegia), Habib Diarra (Senegal), Iliman Ndiaye (Senegal), Alex Baena (Spania), Mahmoud Saber (Egipt), Kevin De Bruyne (Belgia), Romelu Lukaku (Belgia), Alexis Saelemaekers (Belgia), Petar Sucic (Croaţia), Nikola Vlasic (Croaţia), Derrick Luckassen (Ghana), Fiston Mayele (RD Congo), Eldor Şomurodov (Uzbekistan), Rak Belghali (Algeria), Marcel Sabitzer (Austria), Sasa Kalajdzic (Austria), Giovani Lo Celso (Argentina), Lautaro Martinez (Argentina).

Autogoluri: Miro Muheim (Elveţia, pentru Qatar), Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria), Mohamed Manai (Qatar, pentru Canada), Cameron Burgess (Australia, pentru SUA), Hassan Altambakti (Arabia Saudită, pentru Spania), Abduvohid Nematov (Uzbekistan pentru Portugalia), Mahmoud Abunada (Qatar, pentru Bosnia-Herţegovina), Yassine Bounou (Maroc, pentru Haiti), Ellyes Skhiri (Tunisia, pentru Olanda).