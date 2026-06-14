Curiozități de la Cupa Mondială 2026. Detalii spectaculoase despre turneu

Fani prezenți la un meci al Braziliei, Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Cupa Mondială 2026 a început deja să scrie istorie încă din primele zile.

Turneul organizat în Statele Unite, Canada și Mexic este cel mai mare din istoria competiției, cu 48 de echipe participante și 104 meciuri programate. Pe lângă noul format, competiția aduce și numeroase recorduri, povești inedite și situații fără precedent.

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Cel mai vârstnic şi cel mai tânăr jucător

Diferența de vârstă dintre cel mai bătrân și cel mai tânăr fotbalist prezent la Cupa Mondială 2026 este impresionantă.

Scoțianul Craig Gordon, în vârstă de 43 de ani, este cel mai vârstnic jucător al turneului și al doilea cel mai în vârstă fotbalist care a evoluat vreodată la o Cupă Mondială. Portarul Scoției participă pentru prima dată la competiția supremă, după o carieră lungă de fotbal.

Printre veteranii prezenți la turneu se mai numără Cristiano Ronaldo (41 de ani), Luka Modric și Guillermo Ochoa, ambii în vârstă de 40 de ani.

La polul opus se află mexicanul Gilberto Mora. Mijlocașul are doar 17 ani și a devenit cel mai tânăr jucător din lotul Mexicului la o Cupă Mondială. Totuși, recordul absolut al celui mai tânăr fotbalist prezent vreodată la turneu rămâne în posesia nord-irlandezului Norman Whiteside, stabilit în 1982.

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Stadionul Azteca a intrat în istorie

Celebrul Stadion Azteca din Ciudad de Mexico continuă să își consolideze statutul legendar în fotbalul mondial.

Arena mexicană a devenit primul stadion din istorie care găzduiește meciuri la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale, după cele din 1970 și 1986. De altfel, Azteca a fost gazda unor finale memorabile, câștigate de Brazilia lui Pelé și Argentina lui Diego Maradona.

Înaintea startului competiției, autoritățile mexicane au inaugurat și o statuie uriașă a lui Pelé în apropierea stadionului, ca omagiu adus uneia dintre cele mai mari legende ale fotbalului.

Cel mai bătrân antrenor de la Cupa Mondială 2026

Nu doar jucătorii stabilesc recorduri de longevitate la ediția din 2026.

În doar două zile, recordul pentru cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale a fost doborât de două ori. Pe 11 iunie, belgianul Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a devenit cel mai în vârstă antrenor prezent la un Mondial, la 74 de ani.

Recordul său a rezistat însă mai puțin de 24 de ore. A doua zi, cehul Miroslav Koubek, în vârstă de 74 de ani și 9 luni, a preluat această performanță.

Și totuși, nici acesta nu va rămâne mult timp în cărțile de istorie. Dick Advocaat, selecționerul statului Curaçao, urmează să stabilească un nou record absolut la debutul său la turneu, la impresionanta vârstă de 78 de ani și 8 luni.

Cea mai mică țară prezentă la Cupa Mondială. Care e cea mai mare

Ediția din 2026 reunește state cu dimensiuni și populații extrem de diferite. Cea mai mică țară participantă este Curaçao, care a scris istorie devenind cea mai mică națiune din punct de vedere al populației care s-a calificat vreodată la o Cupă Mondială. Insula din Caraibe are aproximativ 156.000 de locuitori și participă pentru prima dată la turneul final.

La polul opus se află Statele Unite, una dintre cele trei țări gazdă ale competiției și cea mai mare națiune participantă din punct de vedere al populației, cu peste 340 de milioane de locuitori. De altfel, SUA va găzdui majoritatea celor 104 meciuri ale turneului.

Temperatura, o mare îngrijorare

Pe lângă spectacolul din teren, organizatorii trebuie să gestioneze și o provocare importantă: căldura extremă.

Mai multe studii și experți în climă au atras atenția că o parte dintre meciurile programate în Statele Unite ar putea fi disputate în condiții dificile pentru jucători și suporteri. Orașe precum Miami, Kansas City și Philadelphia sunt considerate printre cele mai expuse temperaturilor ridicate și umidității excesive în lunile iunie și iulie.

FIFA a anunțat deja că va aplica pauze de hidratare și alte măsuri de protecție, însă mai multe organizații din domeniul sănătății și al sportului consideră că acestea ar putea să nu fie suficiente.

Rămâne de văzut ce va oferi Cupa Mondială 2026, competiție cu format extins, trei țări gazdă și recorduri istorice.

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