CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei I

Rezultatele și clasamentul final al Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:
Rezultate:
Marți 16 iunie
Franța - Senegal 3-1 (0-0), la East Ruterhford
Au marcat: Kylian Mbappe (66, 90+6), Bradley Barcola (82), respectiv Ibrahim Mbaye (90+5).
Irak - Norvegia 1-4 (1-2), la Boston
Au marcat: Aymen Hussein (39), respectiv Erling Haaland (29, 43), Leo Ostigard (76), Aymen Hussein (90+7, autogol).
Luni 22 iunie
Franța - Irak 3-0 (1-0), Philadelphia
Au marcat: Kylian Mbappe (14, 54), Ousmane Dembele (66).
Norvegia - Senegal 3-2 (1-0), la East Rutherford
Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).
Joi 26 iunie
Norvegia - Franța 1-4 (1-3), la Boston
Au marcat: Thelonious Aagaard (21), respectiv Ousmane Dembele (7, 20, 32), Desire Doue (90+4).
Joergen Strand Larsen (Norvegia) a ratat un penalty în min. 50 (a apărat Mike Maignan).
Senegal - Irak 5-0 (1-0), la Toronto
Au marcat: Habib Diarra (4), Ismaila Sarr (56), Pape Gueye (59, 71), Iliman Ndiaye (82).
Clasament final
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Franța 3 3 0 0 10-2 9
2 Norvegia 3 2 0 1 8-7 6
3 Senegal 3 1 0 2 8-6 3
4 Irak 3 0 0 3 1-12 0
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.
Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)