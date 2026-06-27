CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei I

Sursa foto: www.fifa.com

Rezultatele și clasamentul final al Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Marți 16 iunie

Franța - Senegal 3-1 (0-0), la East Ruterhford

Au marcat: Kylian Mbappe (66, 90+6), Bradley Barcola (82), respectiv Ibrahim Mbaye (90+5).

Irak - Norvegia 1-4 (1-2), la Boston

Au marcat: Aymen Hussein (39), respectiv Erling Haaland (29, 43), Leo Ostigard (76), Aymen Hussein (90+7, autogol).

Luni 22 iunie

Franța - Irak 3-0 (1-0), Philadelphia

Au marcat: Kylian Mbappe (14, 54), Ousmane Dembele (66).

Norvegia - Senegal 3-2 (1-0), la East Rutherford

Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).

Joi 26 iunie

Norvegia - Franța 1-4 (1-3), la Boston

Au marcat: Thelonious Aagaard (21), respectiv Ousmane Dembele (7, 20, 32), Desire Doue (90+4).

Joergen Strand Larsen (Norvegia) a ratat un penalty în min. 50 (a apărat Mike Maignan).

Senegal - Irak 5-0 (1-0), la Toronto

Au marcat: Habib Diarra (4), Ismaila Sarr (56), Pape Gueye (59, 71), Iliman Ndiaye (82).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Franța 3 3 0 0 10-2 9

2 Norvegia 3 2 0 1 8-7 6

3 Senegal 3 1 0 2 8-6 3

4 Irak 3 0 0 3 1-12 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)



