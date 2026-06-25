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CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei A

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 25 Iun 2026
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Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Rezultatele și clasamentul final al Grupei A de la Cupa Mondială de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Joi 11 iunie

Mexic - Africa de Sud 2-0 (1-0), la Ciudad de Mexico
Au marcat: Julian Quinones (9), Raul Jimenez (67).

Coreea de Sud - Cehia 2-1 (0-0), la Guadalajara
Au marcat: Inbeom Hwang (67), Hyeongyu Oh (80), respectiv Ladislav Krejci (59).

Joi 18 iunie

Cehia - Africa de Sud 1-1 (1-0), la Atlanta
Au marcat: Michal Sadilek (6), respectiv Teboho Mokoena (83 - penalty).

Mexic - Coreea de Sud 1-0 (0-0), la Guadalajara
A marcat: Luis Romo (50).

Miercuri 24 iunie

Africa de Sud - Coreea de Sud 1-0 (0-0), Monterrey
A marcat: Thapelo Maseko (63).

Cehia - Mexic 0-3 (0-0), Ciudad de Mexico
Au marcat: Mateo Chavez (55), Julian Quinones (61), Alvaro Fidalgo (90+4).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Mexic 3 3 0 0 6-0 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2-3 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2-3 3
4 Cehia 3 0 1 2 2-6 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)

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