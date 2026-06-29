Moment special pentru Casemiro în Japonia - Brazilia: Primul gol la Cupa Mondială 2026 i-a adus o performanță remarcabilă

Casemiro, Brazilia / Foto Agerpres

Selecţionata Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Japonia cu scorul de 2-1 (0-1), luni. Casemiro, în vârstă de 34 de ani, a marcat primul său gol de la această ediție de Cupă Mondială, atingând o bornă importantă.

Brazilia s-a calificat cu emoții în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 2-1 în fața Japoniei, obținută luni, în minutele de prelungiri. În vârstă de 34 de ani, Casemiro și-a trecut în cont primul gol la această ediție a turneului final, reușita sa marcând și atingerea unei borne importante în cariera sa.

Mijlocașul Casemiro a înscris golul egalizator pentru Brazilia în minutul 56, cu capul, după o centrare excelentă a lui Gabriel.

Casemiro, al doilea cel mai în vârstă jucător al Braziliei ce marchează la Cupa Mondială, după meciul Japonia - Brazilia de la CM 2026

Astfel, Casemiro a devenit al doilea cel mai în vârstă jucător al Braziliei ce marchează la Cupa Mondială, subliniază Opta.

La 34 de ani și 126 de zile, Casemiro este depășit doar de Bebeto, care a reușit aceeași performanță la 34 de ani și 137 de zile, cu doar 11 zile mai târziu.

Casemiro s-ar fi înțeles cu Inter Miami

De asemenea, Casemiro ar fi bătut palma pentru un transfer în SUA, la Inter Miami, suține Fabrizio Romano.

”Inter Miami a finalizat transferul lui Casemiro, care va deveni noul mijlocaș al echipei, here we go!

Acord verbal încheiat între toate părțile implicate, toate formalitățile au fost rezolvate, iar acum se așteaptă semnarea contractului și anunțul oficial al brazilianului.

Casemiro își dorește să joace alături de Messi. Viitor în MLS!”, a scris recent Fabrizio Romano pe X.

Casemiro a ajuns în Europa, la Real Madrid, în anul 2013 și a cucerit cu ”galacticii” 18 trofee, dintre care cinci Ligi ale Campionilor și la Manchester United a câștigat încă două trofee.