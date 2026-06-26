CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei F

Rezultatele și clasamentul final al Grupei F a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Duminică 14 iunie



Olanda - Japonia 2-2 (0-0), la Dallas

Au marcat: Virgil van Dijk (51), Crysencio Summerville (64), respectiv Keito Nakamura (57), Daichi Kamada (89).

Suedia - Tunisia 5-1 (2-1), Monterrey

Au marcat: Yasin Ayari (7, 90+6), Alexander Isak (30), Viktor Gyokeres (59), Mattias Svanberg (84), respectiv Omar Rekik (43).

Sâmbătă 20 iunie

Olanda - Suedia 5-1 (2-0), la Houston

Au marcat: Brian Brobbey (5, 17), Cody Gapo (47, 53), Crysencio Summerville (89), respectiv Anthony Elanga (59).

Tunisia - Japonia 0-4 (0-2), Monterrey

Au marcat: Daichi Kamada (4), Ayase Ueda (31, 83), Junya Ito (69).

Joi 26 iunie

Japonia - Suedia 1-1 (0-0), la Dallas

Au marcat: Daizen Maeda (56), respectiv Anthony Elanga (62).

Tunisia - Olanda 1-3 (0-2), la Kansas City

Au marcat: Hazem Mastouri (54), respectiv Ellyes Skhiri (3, autogol), Brian Brobbey (7), Jan-Paul van Hecke (62).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Olanda 3 2 1 0 10-4 7

2 Japonia 3 1 2 0 7-3 5

3 Suedia 3 1 1 1 7-7 4

4 Tunisia 3 0 0 3 2-12 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)



