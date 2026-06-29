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CM 2026: Canada, prima echipă calificată în optimi, după 1-0 cu Africa de Sud

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 29 Iun 2026
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Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecționata Canadei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Africii de Sud cu scorul de 1-0 (0-0), duminică, pe Los Angeles Stadium.

Canada, care până la acest turneu nu avea niciun punct câștigat la Cupa Mondială, atinge în premieră această fază a competiției, grație golului marcat de Stephen Eustaquio (90+2).

Nord-americanii au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului, și-au creat ocazii de gol și au câștigat meritat.

Bafana Bafana a avut prima ocazie a partidei, un șut de la distanță trimis de Mokoena (6) și respins de portarul Crepeau.

Echipa frunzei de arțar a fost aproape de gol prin golgheterul Jonathan David (17), care a trimis din voleu de la 11 metri pe lângă poartă la cornerul executat de Eustaquio.

Cornelius (22) a ratat lovitura de cap de la 5 metri, iar Oluwaseyi (35) a șutat din unghi, însă Ronwen Williams a apărat.

Finalul primei reprize a fost unul fierbinte pentru sud-africani, după ce Bombito a reluat centrarea lui Eustaquio din corner (44), dar Modiba a respins de pe linia porții, iar apoi Buchanan a șutat în portarul Williams.

Desfășurarea jocului nu s-a schimbat nici după pauză, când tot Canada, prima echipă gazdă care a jucat un meci în afara țării la turneul pe care l-a organizat, a avut ocaziile mai mari și mai clare.

Echipa pregătită de Hugo Broos a fost periculoasă prin Appollis, al cărui șut din marginea careului s-a dus puțin alături (62).

Oluwaseyi, atacantul lui Villarreal, a scăpat pe contraatac (65) și a șutat în portar, după care Mbokazi a respins providențial din fața lui David.

Promise David (76) și Jonathan David (78) au avut și ei situații notabile.

Appollis (85) a șutat din marginea careului, însă Crepeau a reținut în doi timpi.

Eustaquio, fostul jucător al lui FC Porto, a marcat golul victoriei (90+2), cu un șut din marginea careului, după minge respinsă de Okon.

Canada va juca în optimi cu învingătoarea dintre Olanda și Maroc, meciul fiind programat în data de 4 iulie, la Houston.

Africa de Sud și Canada s-au mai întâlnit o singură dată, într-un meci amical la Durban, în 2007, când gazdele s-au impus cu 2-0, prin dubla lui Teko Modise.

Africa de Sud pleacă acasă cu performanța de a fi trecut în premieră de faza grupelor, lucru pe care nu l-a reușit în 2010, când a organizat turneul final.

Africa de Sud - Canada 0-1 (0-0)


A marcat: Stephen Eustaquio (90+2).
Los Angeles, Los Angeles Stadium: 69.237 spectatori
Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

Africa de Sud: 1. Ronwen Williams (căpitan) - 20. Khuliso Mudau, 21. Ime Okon, 14. Mbekezeli Mbokazi, 6. Aubrey Modiba - 13. Sphephelo Sithole, 4. Teboho Mokoena - 12. Thapelo Maseko (8. Tshepang Moremi, 86), 10. Relebohile Mofokeng (5. Thalente Mbatha, 46), 7. Oswin Appollis - 17. Evidence Makgopa (15. Iqraam Rayners, 86). Selecționer: Hugo Broos.
Rezerve neutilizate: 16. Sipho Chaine, 22. Stuart Goss - 2. Tholo Matuludi, 3. Khulumani Ndamane, 18. Samukele Kabini, 19. Nkosinathi Sibisi, 24. Olwethu Makhanya, 26. Bradley Cross, 23. Jayden Adams, 9. Lyle Foster, 25. Kamogelo Sebelebele.

Canada: 16. Maxime Crepeau - 2. Alistair Johnston, 15. Moise Bombito (4. Luc De Fougerolles, 59), 13. Derek Cornelius, 22. Richmond Laryea - 17. Tajon Buchanan (19. Alphonso Davies, 75), 25. Nathan-Dylan Saliba (23. Niko Sigur, 59), 7. Stephen Eustaquio (căpitan), 11. Liam Millar (14. Jacob Shaffelburg, 71) - 10. Jonathan David (24. Promise David, 71), 12. Tani Oluwaseyi. Selecționer: Jesse Marsch.
Rezerve neutilizate: 1. Dayne St. Clair, 18. Owen Goodman - 3. Alfie Jones, 5. Joel Waterman, 6. Mathieu Choiniere, 21. Jonathan Osorio, 9. Cyle Larin, 20. Ali Ahmed, 26. Jayden Nelson.

Arbitru: Joao Pinheiro; arbitri asistenți: Bruno Jesus, Luciano Maia (toți din Portugalia); al patrulea oficial: Omar Al Ali (EAU); arbitru asistent de rezervă: Mohamed Al Hammadi (EAU)
Arbitru video: Carlos Del Cerro Grande (Spania); arbitri asistenți video: Rodolpho Toski (Brazilia), Hernan Mastrangelo (Argentina)
Cartonașe galbene: Saliba (54), Sigur (67). (Agerpres)

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