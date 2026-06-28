Selecționerul Portugaliei, vizibil emoționat după meciul cu Columbia: Pentru cine vor portughezii să câștige Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo celebrând primul gol din meciul cu Uzbekistan, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecționerul Portugaliei a fost vizibil emoționat după egalul cu Columbia la Cupa Mondială. Acesta a spus pentru cine vor portughezii să câștige trofeul.

Selecţionerul Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a părut vizibil emoţionat în timpul conferinţei de presă de după egalul 0-0 cu Columbia, de sâmbătă, de la Cupa Mondială, el amintindu-şi de jucătorul Diogo Jota înainte de prima aniversare a decesului său, pe 3 iulie, transmite EFE, citată de Agerpres.

Portugalia va juca în şaisprezecimi de finală împotriva Croaţiei, la Toronto, pe 2 iulie.

"Nu aş spune că este aniversarea morţii sale, cred că va fi un moment pentru a celebra tot ce a început cu această echipă şi cu el. Am câştigat Liga Naţiunilor cu el, iar aceasta va fi cea mai mare motivaţie. Vrem să câştigăm Cupa pentru el", a declarat emoţionat Martinez.

"Fiecare zi este dificilă, există întotdeauna momente în care îmi vine în minte Diogo", a adăugat antrenorul spaniol.

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Columbia - Portugalia 0-0

Selecţionata Columbiei a câştigat Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a terminat la egalitate cu Portugalia, 0-0, sâmbătă, pe Miami Stadium, în Grupa K a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Columbia a căutat victoria şi a trimis 22 de şuturi la poartă (Portugalia doar 12), dintre care 6 pe poartă (doar 2 pentru lusitani), dar şi-a realizat obiectivul, acela de a nu pierde, astfel că în şaisprezecimile de finală va întâlni Ghana, vineri, la Kansas City.

Portugalia s-a clasat pe locul secund din cauza remizei surprinzătoare cu RD Congo (1-1) şi va juca în turul următor contra Croaţiei, joi, la Toronto.

Au evoluat echipele:

Columbia: 12. Camilo Vargas - 4. Santiago Arias (2. Daniel Munoz, 87), 23. Davinson Sanchez, 3. Jhon Lucumi, 22. Deiver Machado - 11. Jhon Arias (5. Kevin Castano, 76), 16. Jefferson Lerma (6. Richard Rios, 60), 14. Gustavo Puerta - 10. James Rodriguez (căpitan; 20. Juan Quintero, 70), 9. Jhon Cordoba (25. Luis Suarez, 60), 7. Luis Diaz. Selecţioner: Nestor Gabriel Lorenzo.

Rezerve neutilizate: 1. David Ospina, 24. Alvaro Montero - 13. Yerry Mina, 17. Johan Mojica, 18. Willer Ditta, 8. Jorge Carrascal, 15. Juan Portilla, 19. Cucho Hernandez, 21. Jaminton Campaz, 26. Andres Gomez.

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo (5. Diogo Dalot, 46), 3. Ruben Dias, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes (6. Matheus Nunes, 90+2) - 23. Vitinha (24. Samu Costa, 70), 21. Ruben Neves (15. Joao Neves, 46) - 18. Pedro Neto, 8. Bruno Fernandes, 11. Joao Felix (17. Rafael Leao, 70) - 7. Cristiano Ronaldo (căpitan). Selecţioner: Roberto Martinez.

Rezerve: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 2. Nelson Semedo, 4. Tomas Araujo, 14. Goncalo Inacio, 10. Bernardo Silva, 9. Goncalo Ramos, 16. Francisco Trincao, 19. Goncalo Guedes, 26. Francisco Conceicao.

Arbitru neutilizate: Alireza Faghani; arbitri asistenţi: Georga Lakrindis, Andrew Lindsay (toţi din Australia); al patrulea oficial: Said Martinez (Honduras); arbitru asistent de rezervă: Walter Lopez (Honduras)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franţa); arbitri asistenţi video: Hernan Mastrangelo (Argentina), Mahmoud Ashour (Egipt)

Cartonaşe galbene: Puerta (86), potrivit Agerpres.

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