David Popovici a luat aurul și la proba de 200 de metri de la Roma

David Popovici. FOTO: Agerpres

David Popovici a reușit să ia medalia de aur și la proba de 200 de metri în cadrul turneului Settecolli de la Roma.

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a încheiat Trofeul internațional Settecolli de la Roma cu trei medalii și o evoluție solidă în toate probele în care a concurat.

Ultima zi a competiției a adus victoria sa în proba de 200 m liber. Popovici a câștigat cursa cu timpul de 1:44.48, nou record al competiției și cel mai bun timp mondial al anului, potrivit CS Dinamo.

Pe locul doi s-a clasat italianul Carlos D’Ambrosio, cu 1:46.41, iar pe locul trei britanicul Jack McMillan, cu 1:46.71.

Trei medalii la Roma

La ediția din acest an a Trofeului Settecolli, David Popovici a obținut trei medalii: două de aur și una de argint. Aurul a venit în probele de 100 m liber și 200 m liber, iar argintul în proba de 50 m liber.

În proba de 100 m liber, sportivul român a obținut o victorie clară, cu un timp competitiv la nivel internațional și confirmă forma bună din această perioadă. În proba de 50 metri liber, diferențele au fost mici, iar Popovici a încheiat pe locul doi.

Trofeul Settecolli de la Roma reprezintă una dintre competițiile importante din calendarul internațional de natație, aflată în fiecare an la final de sezon sau în apropierea marilor competiții globale.