Rezultate CM 2026: Bosnia-Herţegovina - Qatar / Elveţia - Canada

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Bosnia-Herţegovina - Qatar și Elveția - Canada s-au disputat, miercuri, la Cupa Mondială 2026.

Elveţia a învins Canada cu scorul de 2-1, într-un meci care a avut loc, miercuri, pe stadionul BC Place de Vancouver, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Pentru elvețieni au marcat Vargas (min. 46) și Manzambi (min. 57), iar pentru canadieni David (min. 75). Elveţia a câştigat Grupa B, în urma acestei victorii.

Fotbal - CM 2026: Elveţia - Canada, echipele de start

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Elveţiei şi Canadei, care a avut loc miercuri (22:00, ora României), pe stadionul BC Place de Vancouver, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite şi Mexic:

Elveţia: 1. Gregor Kobel - 25. Luca Jaquez, 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez - 8. Remo Freuler, 10. Granit Xhaka (căpitan)- 9. Johan Manzambi, 15. Djibril Sow, 17. Ruben Vargas - 7. Breel Embolo. Selecţioner: Murat Yakin.

Rezerve: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 3. Silvan Widmer, 18. Eray Comert, 24. Aurele Amenda, 6. Denis Zakaria, 14. Ardon Jashari, 20. Michel Aebischer, 22. Fabian Rieder, 11. Dan Ndoye, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor, 23. Zeki Amdouni, 26. Cedric Itten.

Canada: 16. Maxime Crepeau - 2. Alistair Johnston, 4. Luc De Fougerolles, 13. Derek Cornelius, 22. Richmond Laryea - 17. Tajon Buchanan, 6. Mathieu Choiniere, 25. Nathan-Dylan Saliba, 20. Ali Ahmed - 10. Jonathan David (căpitan), 9. Cyle Larin. Selecţioner: Jesse Marsch.

Rezerve: 1. Dayne St. Clair, 18. Owen Goodman - 5. Joel Waterman, 15. Moise Bombito, 19. Alphonso Davies, 23. Niko Sigur, 7. Stephen Eustaquio, 11. Liam Millar, 14. Jacob Shaffelburg, 21. Jonathan Osorio, 12. Tani Oluwaseyi, 24. Promise David, 26. Jayden Nelson.

Arbitru: Ramon Abatti; arbitri asistenţi: Danilo Manis, Rafael Alves (toţi din Brazilia); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru); arbitru asistent de rezervă: Michael Orue (Peru)

Arbitru video: Juan Soto (Venezuela); arbitri asistenţi video: Antonio Garcia (Uruguay), Jarred Gillett (Anglia)

De asemenea, selecţionata Bosniei-Herţegovina a învins Qatar, cu scorul de 3-1, miercuri, pe Seattle Stadium, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Kerim Alajbegovic (min. 29), Sultan Albrake (min. 34, autogol) și Mahmic (min. 80) au marcat pentru bosniaci, în timp ce pentru Qatar a punctat Hasan Alhaydos (min. 42).

Succesul îi aduce în mare proporţie calificarea în şaisprezecimile de finală.

CM 2026: Bosnia-Herţegovina - Qatar, echipele de start

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Bosniei-Herţegovina şi Qatarului, care are loc miercuri (22:00, ora României), pe Seattle Stadium, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal 2026, care are loc în Statele Unite, Mexic şi Canada:

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj - 21. Stjepan Radeljic, 18. Nikola Katic, 24. Arjan Malic, 5. Sead Kolasinac - 20. Esmir Bajraktarevic, 14. Ivan Sunjic, 13. Ivan Basic, 19. Kerim Alajbegovic - 10. Ermedin Demirovic, 11. Edin Dzeko (căpitan). Selecţioner: Sergej Barbarez.

Rezerve: 12. Mladen Jurkas, 22. Martin Zlomislic - 2. Nihad Mujakic, 3. Dennis Hadzikadunic, 7. Amar Dedic, 6. Benjamin Tahirovic, 8. Armin Gigovic, 15. Amar Memic, 16. Amir Hadziahmetovic, 17. Dzenis Burnic, 26. Ermin Mahmic, 9. Samed Bazdar, 23. Haris Tabakovic, 25. Jovo Lukic.

Qatar: 1. Mahmoud Abunada - 2. Pedro Miguel, 16. Boualem Khoukhi (căpitan), 4. Gueye Issa Laye, 18. Sultan Albrake - 5. Jassem Gaber, 20. Ahmed Fathy, 12. Karim Boudiaf - 10. Hasan Alhaydos, 11. Akram Afif, 8. Edmilson Junior. Selecţioner: Julen Lopetegui.

Rezerve: 21. Salah Zakaria, 22. Meshaal Barsham - 3. Lucas Mendes, 13. Ayoub Aloui, 25. Alhashmi Alhussein, 6. Abdelaziz Hatim, 17. Ahmed Alganehi, 7. Ahmed Alaaeldin, 9. Mohammed Muntari, 15. Yusuf Abdurisag, 19. Almoez Ali, 24. Tahsin Mohammed, 26. Mohamed Manai.

Arbitru: Jesus Valenzuela; arbitri asistenţi: Jorge Urrrego, Tulio Moreno (toţi din Venezuela); al patrulea oficial: Yusuke Araki (Japonia); arbitru asistent de rezervă: Jun Mihara (Japonia)

Arbitru video: Tatiana Guzman (Nicaragua); arbitri asistenţi video: Leodan Gonzalez (Uruguay), Shaun Evans (Australia), notează Agerpres.

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