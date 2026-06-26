Moscova, reacție dură după decizia lui Emil Boc de a interzice imnul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică de la Cluj

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Moscova a reacționat dur după decizia autorităților de la Cluj-Napoca de a interzice imnul și drapelul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică.

Ministrul Sportului din Rusia, Mihail Degtyarev, a lansat acuzații dure la adresa României, afirmând că va face tot ce îi stă în putere pentru ca țara noastră să nu mai găzduiască turnee sportive internaționale, după decizia autorităților de la Cluj-Napoca privind interzicerea drapelului și imnului Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică. Competiția este programată între 26 și 28 iunie la Cluj, iar în urma măsurii anunțate de primarul Emil Boc, delegația rusă a decis să nu mai participe, conform presei de stat de la Kremlin (TASS).

Oficialul rus a susținut că Rusia va încerca să blocheze organizarea de competiții internaționale pe teritoriul României, inclusiv în gimnastică, acuzând statele europene de încălcarea regulilor sportive internaționale. „Cel mai recent incident petrecut în România în legătură cu Cupa Challenge la gimnastică demonstrează că țările europene încearcă să încalce în mod perfid Carta Olimpică, precum și Carta Gimnasticii Mondiale și regulile competiției în ansamblu”, a declarat Degtyarev, potrivit presei ruse.

Acesta a adăugat că sportul ar fi fost transformat într-un instrument de presiune politică împotriva Rusiei și Belarusului și a avertizat că vor urma măsuri dure din partea Moscovei. „Trebuie să spun că europenii au ajuns să creadă că sportul poate fi folosit ca instrument de presiune și discriminare împotriva Rusiei și Belarusului, însă au fost șocați atunci când organizațiile internaționale au restabilit dreptatea și legalitatea. Tocmai atunci au apărut astfel de provocări”, a continuat el.

"(...) Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că România este privată de dreptul de a găzdui competiții internaționale"

În același context, ministrul rus a continuat: „De aceea, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că România este privată de dreptul de a găzdui competiții internaționale de gimnastică și, în plus, orice alte turnee sportive mondiale. Ar trebui să fie o lecție pentru această țară şi pentru ceilalţi”, a mai spus Degtyarev.

Pe fondul acestor tensiuni, Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică din 2026 rămâne programată la Cluj-Napoca, în perioada 26–28 iunie, competiția fiind inclusă în calendarul oficial al Federației Internaționale de Gimnastică.

Anterior, Comitetul Executiv al forului internațional a decis ridicarea restricțiilor pentru sportivii ruși, permițându-le participarea sub drapelul și imnul național, după mai multe luni de sancțiuni adoptate în contextul războiului din Ucraina. De asemenea, și Comitetul Internațional Olimpic a emis recomandări în decembrie 2025 privind readmiterea sportivilor din Rusia și Belarus în competițiile internaționale.

Decizia de la Cluj

Decizia de la Cluj a fost explicată de primarul Emil Boc, aflat la Londra la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice. Acesta a transmis că „steagul şi imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca”, precizând că măsura respectă poziția României și a Uniunii Europene.

Boc a mai arătat că, la momentul aprobării competiției, regulamentele internaționale nu permiteau oricum participarea sportivilor ruși sub simboluri naționale, însă situația s-a modificat recent prin schimbările adoptate la nivelul federațiilor internaționale. El a subliniat că decizia nu vizează sportivii, ci utilizarea simbolurilor oficiale ale Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina.

„Susţin sportul şi competiţiile sportive, însă nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o ţară a Uniunii Europene”, a declarat Emil Boc, care a cerut totodată clarificări din partea Federației Internaționale de Gimnastică și a autorităților sportive române pentru evitarea unor tensiuni la competiția de la Cluj.

În același timp, Federația Internațională de Gimnastică a confirmat ridicarea restricțiilor pentru sportivii ruși și belaruși, permițând revenirea acestora în competițiile internaționale sub drapel propriu, potrivit anunțurilor făcute de Federația Rusă de Gimnastică.

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