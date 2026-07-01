A fost desemnat europarlamentarul anului 2026 pentru bună guvernanță și colaborare europeană: Este român!

Imagine cu Parlamentul European. Foto: Pixabay

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a fost desemnat „Europarlamentarul Anului 2026” pentru bună guvernanță și colaborare europeană.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a fost desemnat câștigător al MEP Awards la categoria „Excellence in EU Governance and Collaboration”, distincție care recompensează contribuțiile la consolidarea cooperării instituționale și la îmbunătățirea modului de funcționare a Uniunii Europene.

Premiul este acordat în urma evaluării realizate de un juriu independent, alcătuit din experți și reprezentanți ai unor organizații europene de prestigiu din domeniul politicilor publice, democrației și afacerilor europene.

Pentru această categorie au fost nominalizați trei vicepreședinți ai Parlamentului European: Victor Negrescu, Sabine Verheyen și Sophie Wilmès.

„Primesc această distincție cu recunoștință și responsabilitate. Este o recunoaștere a unei munci de echipă și a convingerii că dialogul, profesionalismul și colaborarea sunt cele mai bune instrumente pentru a obține rezultate concrete pentru cetățeni și pentru România în Uniunea Europeană”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

În actualul mandat de vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu coordonează dosare privind transparența, buna guvernanță și relațiile instituționale, fiind implicat totodată în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, investițiile europene, sănătatea, educația, securitatea și consolidarea rolului României în procesul decizional european.

Premiul i-a fost înmânat de către președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő. În intervenția sa, Victor Negrescu a subliniat că în spatele acestei reușite se află o echipă implicată dar și oameni care au sprijinit activitatea sa, cărora le-a mulțumit, printre care se numără activiștii PES, colegii din delegația social-democrată din Parlamentul European, voluntari și toți cei care au făcut posibil acest parcurs.

MEP Awards reprezintă una dintre cele mai importante recunoașteri acordate anual activității deputaților europeni, evidențiind impactul acestora asupra politicilor europene și contribuția lor la proiectul european.

Foto: Agerpres