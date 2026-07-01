Este ciobănescul mioritic românesc singurul câine care scapă din bătaia cu ursul? Răspunsul, la DC Anima / video

Este ciobănescul mioritic românesc singurul câine care scapă din bătaia cu ursul? Subiectul a fost abordat în emisiunea DC Anima. Află care e răspunsul!

Franco, un ciobănesc mioritic multiplu campion național și european, a obținut rezultate importante în competiții chinologice internaționale. Irinel Dumitrescu, stăpânul lui Franco, a fost prezent la emisiunea DC Anima, moderată de Tudor Ionescu, la DC News și DC News TV, unde a vorbit despre această rasă.

Întrebat cum ar defini ciobănescul mioritic, Irinel Dumitrescu a spus că este un câine ideal pentru curte, apreciat pentru temperamentul său calm și echilibrat și, în ciuda aspectului său impunător, mioriticul este un câine foarte agil.

„Este câinele pe care ar trebui să-l aibă toată lumea în curte. Din punctul meu de vedere, ăsta este adevărul. De ce? Temperamentul. Toată lumea își dorește să aibă un câine, dar să fie un câine calm. Oamenii nu vor discuții cu vecinii, nu au nevoie de o sonerie în curte. E un câine calm.

Este loial familiei, este un câine protector cu copiii, dar, mare atenție, pe cât e de protector, este totuși un câine de talie mare. El vrea să se joace, dar noi nu vrem să ne jucăm cu un buldozer.

Este un câine agil. E adevărat că blana îl face și mai voluminos, mai impunător, dar, în esență, el este un câine agil. L-am văzut sărind odată pe patru picioare, parcă avea arcuri. Fără să exagerez, cred că a sărit 50 de centimetri de pe loc”, a spus Irinel Dumitrescu.

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Diferența dintre rasele românești de ciobănesc

Întrebat despre diferențele dintre ciobănescul mioritic și celelalte rase românești de ciobănesc, Irinel Dumitrescu a spus că nu există diferențe majore de temperament între ele, toate fiind loiale și potrivite pentru protecția familiei.

„Franco este un ciobănesc românesc mioritic. Mai avem și alte varietăți: corbul, bucovineanul și carpatinul. Care e diferența dintre un ciobănesc românesc mioritic și ceilalți ciobănești românești?”, a întrebat Tudor Tim Ionescu.

„Nu aș spune că este o diferență majoră la temperament, poate chiar nu este nicio diferență. Toate cele patru rase au cam același temperament. Diferă esteticul.

Dacă vreți un câine loial, toate cele patru rase sunt loiale. Dacă vreți un câine care să protejeze copilul, atunci toate cele patru rase sunt potrivite. Dacă vreți un câine la care să nu munciți mult, luați-vă din celelalte trei”, a spus Irinel Dumitrescu.

Cel mai mare mit legat de ciobănescul mioritic românesc

Irinel Dumitrescu a spus că cel mai mare mit legat de ciobănescul mioritic este acela că ar câștiga lupta cu ursul.

„Care este cel mai mare mit legat de ciobănescul mioritic românesc?”, a întrebat Tudor Tim Ionescu.

„Că e singurul câine care scapă din bătaia cu ursul. Nu este adevărată bătaia cu ursul. Gândiți-vă că ursul are niște săbii pe care le poartă în permanență, nu le retractează. E simplu să-l atingă. Dar el împinge ursul în afara arealului pe care îl stăpânește și se întoarce.

Alte rase nu se întorc, se duc la bătaie cu ursul. Ăsta e cel mai mare mit despre care putem să discutăm referitor la ciobănescul mioritic”, a spus Irinel Dumitrescu.

Cea mai mare greșeală pe care o poate face stăpânul unui ciobănesc mioritic

Irinel Dumitrescu a explicat că cea mai mare greșeală în ceea ce privește ciobănescul mioritic este limitarea mișcării.

„Care e cea mai mare greșeală pe care o vedeți în raportarea la această rasă?”, a întrebat Tudor Tim Ionescu.

„Aș spune limitarea mișcării. Multă lume își dorește un mioritic. Ăsta nu e un câine care să stea în lanț. Ăsta e un câine care trebuie să se miște. El trebuie să stea liber, nu în padoc, nu în lanț, ci liber în curte și veți avea un paznic de nădejde”, a spus Irinel Dumitrescu la emisiunea DC Anima, de pe DC News.

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