Român dispărut în Portugalia. Andrei Singureanu, căutat de familie: A lucrat la mai multe filme cu toată inima

Sursa FOTO: Facebook Roberta Serban si Andrei Singureanu

Familia unui cetățean român în vârstă de 34 de ani, dispărut în Portugalia la începutul lunii iunie 2026, solicită sprijin public pentru găsirea acestuia.

Familia lui Singureanu Nicolae Andrei, cetățean român în vârstă de 34 de ani, solicită sprijinul publicului și al mass-mediei pentru găsirea acestuia. Andrei locuia și lucra în Porto până la începutul lunii iunie 2026, alături de o concubină. În urma unei despărțiri, a plecat doar cu telefonul mobil la el, fără pașaport, fără carduri, pe data de 4.

Își anunțase atât prietena cât și rudele din România ca va accepta un job oferit de un german provenit din România, un bărbat de aproximativ 60 de ani emigrat înainte de 89 în Germania apoi în Portugalia, de a i vopsi barca acestuia la schimb pe cazare și hrană, în regiunea Algarve. Algarve are mai multe stațiuni și o plajă extinsă.

Cartela de la telefon a fost depistată ultima oară de către poliția portugheză într un sat numit Marateca, pe drumul de tren/autocar de la Porto- Lisabona spre Faro (oraș principal al regiunii Algarve).

Din informațiile comunicate familiei rezultă că telefonul mobil al lui Andrei s-a închis în data de 5 iunie 2026, la ora 18:05, în apropierea localității Marateca. Ultimul contact cu el a avut loc în după-amiaza zilei de 5 iunie 2026. Din acel moment nu a mai răspuns la telefon și nu a mai putut fi contactat.

Andrei Singureanu a lucrat în industria de cinematografie în Portugalia. Totodată, a colaborat la mai multe producții de film românești. Acesta a fost concurent și la emisiunea „X Factor”, unde nu a ajuns în etapele finale, însă ar fi reușit să impresioneze prin atitudinea sa, prezența scenică și modul în care s-a prezentat în fața juriului.

Dispariția a fost sesizată Poliției

Dispariția a fost sesizată Poliției din Porto în data de 6 iunie 2026 (dosar nr. 270602/06.06.2026), iar cazul este cunoscut și de autoritățile române.

Semnalmente:

* Nume: Singureanu Nicolae Andrei

* Vârsta: 34 de ani

* Înălțime: 1,85 m

* Greutate: aproximativ 60 kg

* Constituție: foarte slabă

* Păr: șaten închis/brunet

* Ochi: căprui

Familia a solicitat autorităților portugheze continuarea verificărilor, inclusiv analizarea imaginilor camerelor de supraveghere din gara Porto-Campanhã, din stațiile de pe ruta către Algarve și din mijloacele de transport care au circulat în după-amiaza zilei de 5 iunie 2026, pentru a stabili traseul urmat de Andrei.

Dacă cineva l-a văzut pe Singureanu Nicolae Andrei după data de 5 iunie 2026 sau deține orice informație care ar putea contribui la găsirea lui, este rugat să contacteze imediat Poliția portugheză sau familia.

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