Leviatan Design câștigă proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România

Noul terminal al aeroportului Otopeni, photo source: Leviatan Group

Noul terminal va avea circa 176.000 mp și va permite gestionarea unui trafic prognozat de 30 de milioane de pasageri pe an.

Compania Leviatan Design, parte a Leviatan Group, a câștigat contractul de proiectare pentru Etapa I a „Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la Aeroportul Henri Coandă – București”, cel mai amplu și complex proiect de infrastructură aeroportuară derulat vreodată în România.

Contractul a fost atribuit asocierii Leviatan Design (lider), Ubitech Construcții, cu subcontractanții/terții/ofertanții Petrodesign, Pintilie Partners Architecture Engineering, Instal Data Proiect, Start SRL, Triptic Architecture & Engineering, Vital Proiect, EPC – Consultanță de Mediu, Raluca Șerban Environmental Consultancy și Profesional Construct Proiectare. Valoarea contractului este de aproximativ 100 milioane lei fără TVA.

Aeroportul „Henri Coandă” este principala poartă aeriană a României, cu peste 17 milioane de pasageri tranzitați în 2025. Proiectul răspunde nevoii de a acomoda un trafic prognozat pentru anul 2040 de 30 de milioane de pasageri pe an, în condiții de siguranță, eficiență și confort comparabile cu marile aeroporturi europene.

„Acest proiect reprezintă o responsabilitate majoră și o oportunitate de a pune expertiza noastră în proiectare în serviciul unei infrastructuri esențiale pentru România. Ne dorim ca soluțiile dezvoltate să răspundă nu doar nevoilor actuale, ci și cerințelor de mobilitate ale următoarelor decenii”, a declarat Cătălin Podaru, Fondator și CEO Leviatan Group.

Principalul obiectiv al proiectului este proiectarea unui nou terminal de pasageri de circa 176.000 mp, dezvoltat modular, cu un trafic la orele de vârf de până la 6.500 de pasageri/oră. Proiectul include minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave, minimum 20 de punți de îmbarcare, noi căi de rulare, sisteme moderne de procesare a bagajelor, conectivitate multimodală rutieră și feroviară, precum și o rețea de drumuri și pasaje de legătură între terminalul actual și cel viitor. Toate spațiile sunt dimensionate pentru a atinge standardul „IATA Optimum Level of Service”. Perioada alocată pentru etapa de proiectare este de 24 luni.

Caietul de sarcini realizat de Compania Națională Aeroporturi București pentru atribuirea acestui contract a impus un nivel tehnic remarcabil, cerând explicit utilizarea BIM (Building Information Modeling) în toate fazele proiectului. Pentru Leviatan Design, această cerință se aliniază perfect cu expertiza companiei, care a devenit la începutul acestui an certificată BSI Kitemark™ pentru BIM.

Despre Leviatan Design

Leviatan Design, parte a Leviatan Group, și-a început activitatea în 2012, concentrându-se pe furnizarea de servicii integrate de arhitectură și inginerie civilă. De-a lungul celor 14 ani de activitate, compania a evoluat devenind un furnizor de servicii complete în sprijinul proiectelor de tip Design & Build cu grad ridicat de complexitate, contribuind activ la dezvoltarea infrastructurii naționale.