Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Cum călătorește Delia: A fost surprinsă pe aeroport. Imagini și informații din Mykonos

Cum călătorește Delia: A fost surprinsă pe aeroport. Imagini și informații din Mykonos

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 01 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Cum călătorește Delia când pleacă în VACANȚĂ. Imaginea care i-a uimit pe fani
Cum călătorește Delia când pleacă în VACANȚĂ. Imaginea care i-a uimit pe fani

Delia, surprinsă într-o ipostază neașteptat de discretă în Mykonos. Fără fițe, la coadă ca orice turist.

Delia, una dintre cele mai bine remunerate artiste din România, a fost surprinsă zilele acestea în vacanță, în Mykonos, într-o ipostază care i-a surprins pe cei care au recunoscut-o.

Potrivit informațiilor și fotografiei primite de redacție, artista a călătorit la clasa economică, fără tratament preferențial și fără să încerce să iasă în evidență. Aceasta a așteptat, liniștită la rând, alături de ceilalți pasageri, fără grabă și fără pretenții speciale.

Cum călătorește Delia când pleacă în VACANȚĂ. Imaginea care i-a uimit pe fani

Ținută lejeră și încercarea de a trece neobservată

Îmbrăcată lejer, într-o ținută casual, potrivită pentru vacanță, și însoțită de soțul său, Delia a adoptat un stil cât se poate de relaxat. Abia după ce a ajuns la poarta de îmbarcare, și-a pus o pălărie cu boruri largi și o pereche de ochelari de soare, gest care a lăsat impresia că încerca să treacă mai neobservată printre călători.

Cum călătorește Delia când pleacă în VACANȚĂ. Imaginea care i-a uimit pe fani

De-a lungul timpului, Delia a demonstrat că, dincolo de succesul și veniturile obținute din muzică și televiziune, preferă adesea un stil de viață lipsit de ostentație. Iar imaginile surprinse în aeroport par să confirme încă o dată această latură a artistei: fără escortă, fără privilegii și fără gesturi extravagante, ci pur și simplu un turist care își așteaptă zborul, asemenea tuturor celorlalți.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

delia
mykonos
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close