Cum călătorește Delia: A fost surprinsă pe aeroport. Imagini și informații din Mykonos

Cum călătorește Delia când pleacă în VACANȚĂ. Imaginea care i-a uimit pe fani

Delia, surprinsă într-o ipostază neașteptat de discretă în Mykonos. Fără fițe, la coadă ca orice turist.

Delia, una dintre cele mai bine remunerate artiste din România, a fost surprinsă zilele acestea în vacanță, în Mykonos, într-o ipostază care i-a surprins pe cei care au recunoscut-o.

Potrivit informațiilor și fotografiei primite de redacție, artista a călătorit la clasa economică, fără tratament preferențial și fără să încerce să iasă în evidență. Aceasta a așteptat, liniștită la rând, alături de ceilalți pasageri, fără grabă și fără pretenții speciale.

Ținută lejeră și încercarea de a trece neobservată

Îmbrăcată lejer, într-o ținută casual, potrivită pentru vacanță, și însoțită de soțul său, Delia a adoptat un stil cât se poate de relaxat. Abia după ce a ajuns la poarta de îmbarcare, și-a pus o pălărie cu boruri largi și o pereche de ochelari de soare, gest care a lăsat impresia că încerca să treacă mai neobservată printre călători.

De-a lungul timpului, Delia a demonstrat că, dincolo de succesul și veniturile obținute din muzică și televiziune, preferă adesea un stil de viață lipsit de ostentație. Iar imaginile surprinse în aeroport par să confirme încă o dată această latură a artistei: fără escortă, fără privilegii și fără gesturi extravagante, ci pur și simplu un turist care își așteaptă zborul, asemenea tuturor celorlalți.