Un român a fost arestat în Germania pentru că voia să creeze o organizație de extremă dreapta: Plănuia atacuri pentru prăbușirea statului român

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Un cetățean român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că a încercat să înființeze o organizație teroristă de extremă dreapta și că plănuia atacuri menite să destabilizeze statul român.

Germania a arestat marţi un cetăţean român acuzat de tentativă de fondare a unei organizaţii teroriste de extremă dreapta, cu scopul de a declanşa un "război terorist" în România, de a provoca prăbuşirea statului român şi de a contribui la crearea unei entităţi statale inspirate de modelul naţional-socialist (nazismul - n.r.), a anunţat Parchetul Federal într-un comunicat de presă, informează marţi EFE.

Potrivit sursei citate, Nichita P. a fost arestat în regiunea Enz, din landul Baden-Wurttemberg, în sud-vestul ţării, de către ofiţeri de poliţie din landul respectiv şi din Renania-Palatinat.

A încercat să creeze o organizaţie de extremă dreapta care vizează prăbuşirea statului român

Acuzatul, considerat un "tânăr adult" conform legii penale germane, este suspectat că a încercat să fondeze, în calitate de lider al acesteia, o organizaţie teroristă străină şi că a plănuit un act grav de violenţă care pune în pericol siguranţa statului.

Procuratura îl acuză pe Nichita P. - care la data producerii faptelor avea între 18 şi 20 de ani, potrivit dpa - că a încercat, de la începutul anului 2023, să creeze o organizaţie de extremă dreapta care vizează prăbuşirea statului român şi instaurarea unui model naţional-socialist în România.

Pentru a recruta membri pentru organizaţie, acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania care vizau în principal tineri români, conform rechizitoriului.

Îndemna tinerii să efectueze atacuri cu sticle incendiare, explozibili sau otrăvuri

Prin intermediul acestor canale, el şi-a îndemnat abonaţii şi membrii să comită diverse infracţiuni, între care realizarea de graffiti cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, efectuarea de atacuri incendiare împotriva clădirilor folosite de migranţi sau membri ai comunităţii LGBTQ+ şi chiar uciderea unor persoane considerate "subumane", potrivit acuzării.

Nichita P. a publicat, de asemenea, pe aceste canale instrucţiuni pentru fabricarea de otrăvuri şi explozibili, precum şi pentru construirea de cocteiluri Molotov şi maşini-capcană.

Potrivit dpa, românul urmează să apară marţi mai târziu în faţa unui judecător de instrucţie de la Curtea Federală de Justiţie din Karlsruhe, care va decide cu privire la arestarea sa preventivă, conform Agerpres.

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