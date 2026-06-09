Infracțiunile motivate politic, nivel record în Germania: S-au dublat în ultimul deceniu

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Germania a înregistrat în 2025 cel mai mare număr de infracţiuni motivate politic din istoria recentă, autorităţile avertizând asupra creşterii extremismului şi a violenţelor pe fondul polarizării tot mai accentuate.

Numărul infracţiunilor motivate politic din Germania s-a dublat în zece ani, atingând un nivel fără precedent, iar actele violente atribuite extremei stângi le-au ajuns din urmă pe cele comise de extrema dreaptă, au anunţat autorităţile marţi, citate de AFP.

Cu aproape 86.000 de infracţiuni înregistrate în 2025, cu circa 2% mai mult decât în 2024, "am atins un nou record", a rezumat ministrul de interne Alexander Dobrindt într-o conferinţă de presă la Berlin, apreciind dublarea acestei cifre în ultimul deceniu drept "alarmantă".

Jumătate din infracţiuni motivate de ideologia "de extremă dreapta"

Jumătate din infracţiuni (aproape 50%) sunt motivate de ideologia "de extremă dreapta sau de dreapta", o categorie în care "înclinaţia spre violenţă este în creştere, în special în rândul tinerilor", a adăugat el.

El a menţionat atacul cu ciocanul din octombrie comis de un adolescent de 15 ani la o şcoală, în care au fost răniţi doi elevi, dintre care unul era irakian.

Ministrul conservator a subliniat de asemenea într-un comunicat "ameninţarea crescândă" pe care consideră că o reprezintă activiştii de extremă stânga, ale căror infracţiuni violente au crescut cu 42% (faţă de 7% pentru extrema dreaptă).

Totuşi, actele violente ale extremei drepte (aproximativ 1.600, sau 38% din total) le depăşesc în continuare pe cele comise de extrema stânga (aproape 1.100), în cifre absolute.

Actele violente sunt la cel mai înalt nivel din ultimii zece ani

Actele violente sunt la cel mai înalt nivel din ultimii zece ani, a remarcat la rândul său şeful Biroului poliţiei judiciare federale (BKA), Holger Münch, atribuind creşterea actelor motivate politic unei "polarizări crescânde" a dezbaterii publice.

Infracţiunile motivate de ură care vizează anumite grupuri sunt, de asemenea, în creştere, cu motivaţie xenofobă - bazată în general pe naţionalitate, etnie, culoarea pielii sau afiliere religioasă - într-o majoritate covârşitoare a cazurilor (86%).

Infracţiunile motivate de antisemitism, rasism, orientare sexuală, misoginie, germanofobie sau sentimente anti-romi sunt la rândul lor în creştere semnificativă.

Holger Münch a avertizat în acelaşi timp cu privire la apariţia unei mişcări online "nihiliste", formată din tineri care distribuie videoclipuri cu acte de hărţuire, şantaj şi tortură pe care le comit împotriva unor utilizatorilor de internet tineri şi vulnerabili.

Procesul unui tânăr germano-iranian, cunoscut sub pseudonimul său online "White Tiger" şi acuzat de acte sadice împotriva adolescenţilor, este în curs de desfăşurare la Hamburg, conform Agerpres.

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