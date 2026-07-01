Accident pe DN1, în Sibiu. Șase persoane implicate - UPDATE

Accident rutier. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Traficul pe DN 1, între Veștem și Sibiu, este blocat total miercuri dimineață după un accident în care au fost implicate șase persoane, dintre care patru copii.

UPDATE: Traficul rutier a fost reluat pe DN1, între Veştem şi Sibiu, unde şase persoane, între care patru copii, au fost rănite miercuri dimineaţa, într-un accident rutier, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că un bărbat în vârstă de 36 de ani, din judeţul Braşov, aflat la volanul unui autoturism care circula pe DN 1, la kilometrul 298+500 de metri, între Veştem şi Sibiu, a pierdut controlul direcţiei de deplasare, din cauze care urmează să fie stabilite, iar maşina a ieşit în afara părţii carosabile.

În urma accidentului au fost răniţi şoferul, o femeie în vârstă de 29 de ani, precum şi patru copii, cu vârste de 2, 6, 8 şi 10 ani, toţi din judeţul Braşov. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informaţiilor furnizate anterior de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, cei patru copii au fost transportaţi la Compartimentul de Primiri Urgenţe al Spitalului Clinic de Pediatrie „Luther”, prezentând traumatisme abdominale, la nivelul mâinii şi faciale, iar cei doi adulţi au fost duşi la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

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Traficul rutier este blocat total miercuri dimineaţă pe DN 1, între localităţile Veştem şi Sibiu, în urma unui accident de circulaţie în care sunt implicate şase persoane, dintre care patru copii, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Deocamdată persoanele implicate în accident sunt evaluate medical. ISU Sibiu a mobilizat la locul intervenţiei două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare şi o autospecială de stingere, în sprijin fiind trimis şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, poliţiştii rutieri au intervenit la accidentul produs pe DN 1, la kilometrul 298+500, între Veştem şi municipiul Sibiu, iar circulaţia este blocată total în zonă, notează Agerpres.