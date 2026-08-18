Un ucrainean a fost condamnat în Germania pentru tentativa de atentat cu colete explozive. Legătura cu serviciile ruse

Atunci când vrei să trimiți un colet trebuie să știi aceste informații. Foto: Pexels

Un cetățean ucrainean a fost condamnat în Germania la un an și trei luni de închisoare pentru o tentativă de sabotaj cu colete explozive.

O instanţă din Germania l-a condamnat marţi pe un cetăţean ucrainean la un an şi trei luni de închisoare pentru tentativă de atentat cu colete explozive, informează dpa şi Reuters. Procuratura a menţionat un complot legat de serviciile de informaţii ruse pentru detonarea unor colete în mai multe locuri din Europa, în scopul provocării de daune şi subminării încrederii publice în securitate.

Într-un comunicat al Înaltei Curţi Regionale din Stuttgart (sud-vest) se arată că trei ucraineni au fost implicaţi în expedierea a două colete care conţineau dispozitive de urmărire prin GPS şi piese auto din Germania către Ucraina, printr-un serviciu de curierat ucrainean, în cadrul unei operaţiuni iniţiate de o entitate de stat rusă neprecizată.

Cei trei au fost arestaţi în mai anul trecut

Cei trei, cu vârste de 22, 25, respectiv 30 de ani, au fost arestaţi în mai anul trecut la Koln şi Konstanz, în Germania, respectiv în cantonul elveţian Thurgau şi acuzaţi de conspiraţie în vederea unui sabotaj împotriva reţelei de transport a unei firme de curierat.

Conform procurorilor, scopul expedierii de dispozitive GPS a fost de a culege informaţii despre rutele şi procedurile de transport ale companiei vizate, iar serviciul de spionaj implicat a emis ordine prin intermediari din oraşul ucrainean Mariupol, ocupat de Rusia.

Următorul pas era expedierea de colete cu dispozitive incendiare care s-ar fi aprins în timpul transportului, în Germania sau în Ucraina neocupată de forţele ruse.

Inculpatul de 30 de ani a fost condamnat, dar nu va mai fi închis deoarece se consideră ca detenţie perioada de arest preventiv. Cei doi mai tineri au fost achitaţi deoarece instanţa a considerat insuficiente dovezile împotriva lor, conform Agerpres.

Acte de sabotaj majore în Germania. Chirieac, despre cel mai negru scenariu: Rusia ar trece de la stat agresor la terorist iar o confruntare e și mai aproape

Pe lângă metoda coletelor cu explozibil, agenții ruși au avut mai multe operațiuni de sabotaj în Germania în perioada respectivă. De pildă, incendierea mai multor camioane aparținând armatei germane a declanșat o anchetă de amploare, iar una dintre ipotezele centrale analizate de autorități este cea a unui posibil atac hibrid al Rusiei.

Incidentul a stârnit reacții puternice la nivel internațional, iar analistul politic Bogdan Chirieac a comentat gravitatea situației într-o intervenție la România TV, ridicând semne de întrebare cu privire la o potențială implicare a serviciilor rusești și consecințele juridico-diplomatice ale unui astfel de scenariu.

„Dacă este adevărat, avem deja de a face cu așa-numitul terorism de stat. Rusia e deja stat agresor, condamnat de majoritatea comunității internaționale, mai puțin China, Iranul și Coreea de Nord. Dar acum am avea deja de a face cu un stat terorist”, a declarat Chirieac, subliniind un risc de escaladare majoră atunci când un stat agresor se implică și în sponsorizarea de acte teroriste pe teritoriul altor state.

Analistul consideră că o astfel de ipoteză ar putea schimba radical paradigma de securitate internațională și ar ridica riscul unei confruntări directe cu Moscova. Ar exista un scenariu de neconceput în contextul armelor nucleare pe care le deține Rusia.

„Dacă lucrurile stau în așa fel, situația e gravisimă, căci asta ar justifica o intervenție internațională împotriva Rusiei, ceea ce este de neconceput, Rusia fiind posesoare de arme nucleare”, spune Chirieac.

Acesta și-a manifestat speranța că actele majore de sabotaj din Germania ar putea fi totuși „opera” unor fanatici locali. „Eu sper foarte mult să fie niște capete înfierbântate, niște naziști germani care să fi comis aceste lucruri.”

„Din punct de vedere al dreptului internațional, un stat care sponsorizează acțiuni teroriste împotriva altor state cu care nu e în stare de beligeranță e un lucru gravisim. Dacă lucrurile stau așa, pun mereu un ‘dacă’ în față, orice stat membru NATO și al Uniunii Europene are toate motivele să fie îngrijorat.”

Analistul politic a amintit că nu suntem la primul incident de acest tip.

„Există deja suspiciuni că un avion care s-a prăbușit în această perioadă într-un stat baltic ar fi fost victima unei defecțiuni radio-electrice generate de operațiuni de război electronic care au cauzat prăbușirea. S-a spus că ar fi fost mâna Rusiei. Nu s-a dovedit, dar e un motiv de îngrijorare în plus dacă Rusia începe să sponsorizeze acte teroriste pe teritoriul NATO”, arată Chirieac.

Chirieac avertizează că astfel de incidente contribuie la acumularea unei presiuni geopolitice periculoase. Dacă se confirmă că Moscova este implicată în astfel de operațiuni clandestine împotriva unor membri NATO, răspunsul internațional ar putea deveni extrem de dur, cu riscuri majore pentru stabilitatea europeană.

Doi ucraineni au plasat dispozitive explozive la parterul unui bloc din București. Atac dejucat. Avertismentul lui Bogdan Chirieac

Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei operațiuni de sabotaj cu ajutorul coletelor pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București. Cei doi au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS. Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare și dezamorsarea acestora. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Mai multe state europene au acuzat acțiuni de sabotaj ale serviciilor secrete ale Federației Ruse"

“Mai multe state europene au acuzat acțiuni de sabotaj ale serviciilor secrete ale Federației Ruse. Inclusiv Germania a raportat astfel de lucruri. Suntem în război hibrid. În războiul hibrid avem și astfel de lucruri. E bine că SRI s-a ocupat de acest caz și e în fișa postului, fiindcă, în principal, despre asta este vorba, anume evitarea unor astfel de atentate pe teritoriul României.

Avem foarte mulți cetățeni ucraineni în România. Așa cum ne așteptam, unii dintre ei sunt agenți ruși. Nu poți să-i deosebești, știți bine. Sunt practic același popor, aproape. NOVA POST e chiar un serviciu de livrări al Ucrainei, dacă nu mă înșel. Mă rog, putea să fie și o firmă americană, și o firmă ucraineană, și o firmă românească, oriunde au interes să provoace zâzanie și disfuncționalități, fie că e sistemul de alianțe al României, și așa mai departe.

Asta ne mai lipsea în contextul în care, și așa, e vai de capul lui statul român. Dincolo de asta, e foarte bine că au reușit să dejoace acest atentat. E un succes, dar asta nu înseamnă că nu vom mai avea încercări. Trebuie să fim foarte clari. Câtă vreme, la granița noastră de est și de nord se află un război fierbinte, în plină desfășurare, atunci vom avea în continuare acest tip de atacuri teroriste. N-am niciun fel de îndoială. Acesta e primul dejucat. O să vedem ce o să mai fie. Să sperăm că toate vor fi dejucate”, a afirmat analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: GRU, serviciul de informații al Rusiei, a înființat universități pentru diversiuni în Europa de Vest

