Bacalaureat 2026 Matematică/Istorie: Anunț pentru toți elevii care nu au putut ajunge la examen, din cauza vremii

Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Vremea rea a făcut imposibil pentru unii elevi să ajungă la examenul de la Bacalaureat, în timp util. Ministerul a luat o decizie importantă pentru ei.

UPDATE: Sorin Ion, secretar de stat Ministerul Educației a declarat, la Digi24: ”Din datele înregistrate până în acest moment, cifrele sunt mai mici decât ne așteptam noi. Evident, majoritatea în București. Altfel, din restul țării avem câte un candidat în județele Timiș, Satu Mare, Bacău și Bistrița-Năsăud. Menționez că procedura este una cunoscută și o folosim la fiecare examen. Ultima am folosit-o chiar luni, la proba de Limba și literatura română, când unei eleve i s-a făcut rău și a trebuit să solicite subiect după prânz. Am folosit-o și la Evaluarea Națională, în cursul săptămânii trecute. Singura diferență astăzi este că numărul de solicitări este ceva mai mare. Dar nu atât de mare pe cât ne-am fi așteptat. Sunt circa 12-13 copii în toată țara. Încă mai așteptăm informații din centrele de examen. Dar, cu siguranță, toate situațiile în care copilul a întârziat la examen din motive neimputabile se vor aproba. Așadar, să stea liniștiți, să se pregătească pentru proba de la ora 13:00”.

Elevii vor susține examenul în aceeași unitate de învățământ în care au fost repartizați inițial, a adăugat el.

Elevii care nu au reuşit să ajungă miercuri la cea de-a doua probă a examenului de Bacalaureat, proba obligatorie a profilului - Matematică/Istorie, din cauza efectelor meteorologice vor putea beneficia de subiectul de rezervă.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Educaţiei Sorin Ion, cei care nu au putut să ajungă la examen până la ora la care a fost permis accesul în săli din motive care nu le sunt imputabile beneficiază de subiect de rezervă la ora 13:00.

"Aşadar, merg şi explică situaţia la centrul de examen, solicită subiect de rezervă şi noi, la ora 13:00, transmitem alt subiect. Se întâmplă aproape la fiecare sesiune să avem cel puţin unul-două cazuri de genul acesta - întârzie autobuzul, se blochează trenul sau i se face rău copilului şi ajunge la spital în dimineaţa aceea. Pentru asta avem varianta de rezervă, pe care o vom folosi cu siguranţă şi astăzi", a declarat Sorin Ion pentru Agepres.

El a precizat că situaţia elevilor care vor putea susţine examenul de Bacalaureat începând cu ora 13:00 se definitivează până la ora 12:00.

”Încă nu avem un număr, pentru că situaţia se definitivează între orele 11:00 şi 12:00, abia atunci ştim câţi elevi vor beneficia de varianta de rezervă. Deci, există proceduri, le vom aplica fără griji” a spus secretarul de stat.

Proba obligatorie a profilului - Matematică/Istorie - a fost amânată marţi pentru miercuri în urma unui ordin de ministru publicat luni în Monitorul Oficial, din cauza caniculei. Însă, miercuri, cel puțin Bucureștiul a fost paralizat din cauza efectelor furtunii.