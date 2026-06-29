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Bacalaureat 2026: A doua probă de Bac se amână. Anunțul Ministerului Educației

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 29 Iun 2026
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O elevă citind notițe înaintea examenului de Bacalaureat. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

A doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat, programată marți, 30 iunie, a fost amânată.

Bacalaureat 2026: Proba obligatorie a profilului se amână

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (Matematică/Istorie - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată în ziua de marți, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie, a anunțat, luni, Ministerul Educației.

Canicula amână a doua probă de Bac la Matematică/Istorie

Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, luni, Ministerul Educației luând în calcul prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu - caniculă).

„S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat. Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate”, se mai arată în comunicatul emis de Ministerul Educației.

Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la Matematică/Istorie. Ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Elevii de clasa a XII-a au susținut, luni, proba la Limba și literatura română. Ministerul Educației a emis o erată înainte ca proba să înceapă, după o eroare de redactare la nivelul primului subiect.

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