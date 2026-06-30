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Bolojan, reacție privind azilele groazei de la Bihor

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 30 Iun 2026
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ilie bolojan pnl premier
Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a anunțat, la TVR 1, ajutor de urgență pentru victimele azilelor ilegale din Bihor.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, într-o Ediție Specială, la TVR 1, că a aprobat un ajutor de urgență destinat victimelor azilelor ilegale din Bihor.

Șeful guvernului a precizat că banii sunt necesari pentru ca persoanele mutate de la asociația implicată în anchetă privind traficul de persoane să poată fi cazate în centre ale statului, din județele vecine.

Ca fost președinte de Consiliu Județean Bihor, Ilie Bolojan a fost întrebat de moderatoarea emisiunii, Loara Ștefănescu, dacă știe ceva despre acest caz.

Ilie Bolojan, premier interimar: „Știu ceea ce am văzut astăzi din informațiile publice. Știu că DSU și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență, pe care l-am aprobat în această seară, în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe, în așa fel încât acești oameni să-și găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului”.

VEZI ȘI: Rogobete rupe tăcerea despre azilele din Bihor: Noi am sesizat autoritățile. De ce atâta supărare în această grupare care susține necondiționat un singur om, prezentat drept unicul salvator al României?
 

Procurorii DIICOT care au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane, au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Sute de victime au fost găsite la locațiile percheziționate. În același timp, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit surselor judiciare. Mai mult, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii. 

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