Autobuz cu peste 50 de pasageri, implicat într-un accident grav în Spania

Accident cu zeci de pasageri în Spania. Foto cu rol ilustrativ. Sursa: Agerpres

Un autobuz cu peste 50 de pasageri a fost implicat într-un accident grav în Lleida, Spania, soldat cu zeci de răniți.

Peste 50 de persoane au fost rănite într-un accident grav produs în orașul Lleida, situat în nord-estul Spaniei, în regiunea Catalonia.

Incidentul a avut loc dimineața devreme, când șoferul unui autobuz cu pasageri a pierdut controlul direcției și a intrat în fațada unei clădiri de pe Rambla Ferran, una dintre arterele principale ale orașului, aflată în apropierea zonei istorice „Seu Vella”, o veche catedrală-cetate, potrivit presei spaniole.

Autobuzul ar fi lovit un vehicul de mari dimensiuni înainte de a intra în clădirea administrativă și în stația de autobuz din apropiere. Pe traseu, acesta a surprins și mai mulți pietoni aflați în zonă.

Patru persoane, în stare critică

Bilanțul victimelor indică patru persoane în stare critică și alte nouă persoane în stare mai puțin gravă, iar restul până la aproximativ 55 de persoane au suferit răni ușoare sau au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

Autoritățile catalane au activat planul de urgență, un protocol regional pentru situații de accident major sau catastrofe.

La intervenție au participat numeroase echipaje de urgență: pompieri, ambulanțe ale Sistemului de Urgențe Medicale (SEM), inclusiv un elicopter, precum și echipe de psihologi pentru sprijinirea victimelor și aparținătorilor. În total, zeci de persoane au fost evaluate și transportate la Spitalul Universitar Arnau de Vilanova din Lleida, principalul spital public al orașului.

Liderii regionali au reacționat la incident, iar președintele Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, a transmis un mesaj de susținere pentru victime și familiile acestora.

Bilanțul victimelor rămâne încă provizoriu.