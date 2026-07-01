Putin ar fi ordonat o nouă ofensivă pentru capturarea Kievului, susține șeful armatei ucrainene

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, afirmă că Vladimir Putin ar fi ordonat forțelor ruse să pregătească o nouă ofensivă cu obiectivul de a încerca din nou cucerirea Kievului.

Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat că Vladimir Putin ar fi ordonat forțelor armate ruse să identifice o nouă strategie ofensivă în Ucraina, cu obiectivul de a încerca din nou capturarea Kievului, potrivit publicației The Independent.

Potrivit afirmațiilor lui Sîrski, planurile analizate de partea rusă ar include și scenariul lansării unui atac de pe teritoriul Belarusului, vizând ocuparea capitalei ucrainene și a regiunilor din jur. O altă variantă luată în calcul ar presupune o ofensivă pornită din regiunea Briansk, direcționată spre Cernihiv, scenariu pe care oficialul ucrainean îl consideră cel mai probabil.

Declarațiile vin în contextul intensificării acțiunilor militare ale Ucrainei asupra infrastructurii din adâncimea teritoriului rus, inclusiv atacuri recente asupra unui centru de comunicații prin satelit din apropierea Moscovei, utilizat pentru colectarea de informații în sprijinul operațiunilor ruse din Ucraina.

Ucraina a intensificat presiunea asupra Moscovei

Încercările anterioare ale armatei ruse de a cuceri Kievul, la începutul războiului, s-au soldat cu eșec, iar ulterior forțele ruse s-au retras din nordul Ucrainei, concentrându-se pe ofensiva din est. În acea perioadă au fost raportate și atrocități în localități precum Bucea, după care Rusia și-a reorientat eforturile militare.

În paralel, Ucraina a intensificat presiunea asupra Moscovei prin lovituri asupra infrastructurii energetice și militare din interiorul Rusiei, inclusiv în jurul marilor orașe Moscova și Sankt Petersburg. Aceste atacuri au generat tensiuni și nemulțumire în rândul populației ruse, pe măsură ce efectele conflictului se resimt tot mai mult în interiorul țării agresoare.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat recent că această campanie de presiune asupra Rusiei, menită să forțeze o eventuală încetare a războiului, va continua timp de 40 de zile.

Armata ucraineană a precizat, de asemenea, că recentele atacuri asupra Moscovei și Sankt Petersburg au fost posibile datorită „deschiderii unui coridor în sistemul de apărare aeriană” al Rusiei, adăugând că forțele sale „distrug sistematic” radare în regiunea de frontieră Briansk.

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