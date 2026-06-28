Vladimir Putin, pus în dificultate. A recunoscut problemele grave din Rusia după atacurile Ucrainei și transmite un mesaj rușilor

Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Vladimir Putin recunoaște problemele pe care Rusia le are din cauza atacurilor Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică faptul că Rusia își va asigura securitatea și va face față tuturor provocărilor, în contextul în care Kievul își intensifică atacurile asupra infrastructurii militare și energetice ruse. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui congres al partidului Rusia Unită, desfășurat înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, potrivit AFP.

„Vedem problemele. Le recunoaştem şi răspundem la ele. Dar vom asigura, fără îndoială, securitatea ţării şi a cetăţenilor noştri”, a afirmat Vladimir Putin în fața delegaților, deși benzina și motorina se găsesc foarte greu în multe regiuni din Rusia, iar Crimeea este izolată, cu probleme de electricitate și de alimentare cu apă.

Liderul de la Kremlin a insistat că statul rus va reuși să gestioneze situația actuală, în ciuda presiunilor externe și a atacurilor care vizează infrastructura strategică.

„Vom depăşi, fără îndoială, toate provocările cu care ne confruntam astăzi, inclusiv atacurile teroriste împotriva teritoriului şi infrastructurii noastre”, a adăugat acesta, cu referire directă la loviturile atribuite autorităților de la Kiev.

Intensificarea atacurilor și impactul asupra Rusiei

În ultimele luni, Ucraina a crescut ritmul loviturilor aeriene atât asupra teritoriului rus, cât și asupra zonelor aflate sub control rusesc. Aceste acțiuni sunt prezentate de partea ucraineană drept represalii la bombardamentele rusești, care au continuat aproape zilnic de la începutul invaziei la scară largă din februarie 2022.

Țintele principale ale acestor atacuri sunt infrastructurile energetice, considerate esențiale pentru finanțarea efortului de război al Moscovei, prin exporturile de hidrocarburi.

Atacuri recente și efecte în teren

Declarațiile lui Vladimir Putin au venit la scurt timp după un atac „masiv” cu drone ucrainene asupra regiunii Krasnodar din sud-vestul Rusiei. În urma acestuia, o persoană a murit, iar o rafinărie din Sloviansk-on-Kuban a fost cuprinsă de incendii, potrivit autorităților locale.

Pe 18 iunie, un alt atac a vizat o rafinărie importantă din zona Moscovei, provocând explozii puternice și un incendiu de proporții.

Situația rămâne tensionată și în Crimeea, care a fost plasată vineri în „stare de urgență” din cauza intensificării atacurilor ucrainene. Autoritățile au fost nevoite să suspende vânzările de combustibil către populație și să introducă întreruperi de curent, pe fondul presiunii tot mai mari asupra infrastructurii energetice.