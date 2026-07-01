Irlanda preia președinția Consiliului UE de la Cipru. Prioritățile mandatului

Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin. Sursa foto: Agerpres

Irlanda a preluat președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene, pentru a opta oară de la aderarea la UE, și va coordona lucrările blocului comunitar până la finalul anului.

Irlanda a preluat miercuri preşedinţia semestrială prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene, funcţie pe care o va deţine până la sfârşitul acestui an, transmite dpa.

Irlanda, la al optulea mandat în fruntea Consiliului UE

În primul semestru al acestui an, preşedinţia Consiliului UE a fost asigurată de Cipru. Irlanda, cu o populaţie de 5,4 milioane de locuitori, a aderat la Comunitatea Europeană în 1973 şi deţine preşedinţia semestrială a Consiliului pentru a opta oară.

Prioritățile mandatului

O prioritate esenţială a preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE o vor reprezenta negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, cu obiectivul ajungerii la un acord cu Parlamentul European până la finalul acestui an. Totuşi, între statele membre încă există divizări asupra proiectului de buget.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris actualul proiect de buget multianual al UE drept „dezechilibrat şi prea scump”. Propunerea prognozează un buget total de 1.730 de miliarde de euro, ajustat cu rata inflaţiei.

Negocierile se anunţă dificile în special cu privire la chestiune precum protecţia online a copiilor, reforma sistemului de tranzacţionare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi introducerea monedei euro digitale.

Premierul irlandez Micheal Martin a declarat că Irlanda îşi asumă acest rol într-un moment esenţial pentru Europa, el menţionând costul ridicat al energiei cauzat de războaiele din Ucraina şi din Orientul Mijlociu.

El a subliniat ca priorităţi eforturile de consolidare a competitivităţii economiei europene, protejarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene şi asigurarea securităţii cetăţenilor UE.

Buget de trei ori mai mare decât al Ciprului

Irlanda este decisă să aloce ca preşedinte semestrial prin rotaţie al Consiliului Uniunii Europene de peste trei ori mai mult decât au cheltuit Ciprul şi Danemarca când au asigurat această funcţie, costurile estimate de Dublin pentru acest rol apropiindu-se de suma de 300 de milioane de euro, notează miercuri Politico.

Aproape jumătate dintre cele 293 de milioane de euro proiectate pentru acoperirea costurilor preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE vor merge către măsurile de securitate, Irlanda, ţară neutră militar, urmând să găzduiască câteva reuniuni importante cu participarea unor oficialităţi internaţionale de rang înalt.

Spre comparaţie, Ciprul, care a deţinut preşedinţia Consiliului UE în prima jumătate a acestui an, a cheltuit în total în jur de 95 de milioane de euro pentru asigurarea acestui rol, iar costurile Danemarcei, care a precedat Ciprul, s-au ridicat la circa 80 de milioane de euro.

Un summit al Comunităţii Politice Europene, prevăzut în noiembrie, va fi cel mai mare eveniment de acest tip organizat vreodată în Irlanda, reunind lideri din 47 de ţări europene.

În 2013, precedenta dată când Irlanda a deţinut preşedinţia semestrială a Consiliului UE, a fost bugetată suma de 60 de milioane de euro (aproximativ 77 de milioane de euro în preţurile actuale) excluzând costurile pentru securitate. Cheltuielile reale au depăşit cu puţin 40 de milioane de euro (în jur de 51 de milioane de euro în preţurile actuale), existând atunci o concentrare pe economisire într-o perioadă marcată de măsuri de austeritate.

Evenimentele organizate de preşedinţia irlandeză a Consiliului UE vor include întâlniri ale unor lideri politici importanţi, ceea ce presupune riscuri de securitate crescute. Anul trecut, în timpul unei vizite a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Irlanda, în spaţiul aerian irlandez a intrat un roi de drone neidentificate, ceea ce a ridicat semne de întrebare despre capacităţile de apărare ale Dublinului.

Doar o săptămână mai târziu, Irlanda a prezentat un plan de 1,7 miliarde euro pentru consolidarea apărării sale, din care 19 milioane de euro au fost alocate pentru tehnologiile anti-dronă, potrivit Agerpres.

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