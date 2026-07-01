Turcia urcă pe locul 2 în Europa la hidroenergie și intră în top 10 global

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Turcia a urcat pe locul al doilea în Europa la capacitatea hidroenergetică instalată, depășind mai multe economii mari ale continentului și intrând în top 10 mondial, potrivit celor mai recente date din industrie.

Turcia s-a clasat în 2025 pe locul al doilea în Europa în ceea ce privește capacitatea hidroenergetică instalată, fiind depășită doar de Norvegia, potrivit celor mai recente date din industrie citate de Daily Sabah. La nivel global, țara ocupă poziția a noua, conform raportului „2026 World Hydropower Outlook” realizat de Asociația Internațională a Hidroenergiei (IHA).

Capacitatea hidroenergetică instalată a Turciei a ajuns la aproximativ 32.294 megawați (MW) în 2025, potrivit datelor centralizate în raportul IHA. Acest nivel plasează Turcia înaintea unor economii importante din Europa, inclusiv Franța, Spania și Italia, consolidându-i poziția de actor major în sectorul energiei regenerabile.

Segmentul de stocare prin pompare a înregistrat cea mai mare creștere anuală din istorie

Pe plan global, clasamentul este condus de China, urmată de Brazilia, Statele Unite, Canada, India, Rusia, Japonia și Norvegia, Turcia ocupând locul nouă la nivel mondial.

Raportul subliniază că sursele regenerabile joacă un rol esențial în strategia energetică a Turciei, care urmărește diversificarea mixului energetic, reducerea dependenței de importuri și întărirea securității energetice pe termen lung.

La nivel internațional, capacitatea hidroenergetică totală instalată a atins 1.469 gigawați (GW) în 2025, incluzând 1.269 GW de hidroenergie convențională și 201 GW de centrale de stocare prin pompare. În cursul anului au fost puse în funcțiune aproximativ 28 GW de capacitate nouă, iar segmentul de stocare prin pompare a înregistrat cea mai mare creștere anuală din istorie, de 11,6 GW. China a contribuit cu peste 40% din noile capacități globale adăugate.

Producția globală de energie hidroelectrică a ajuns la 4.495 terawați-oră (TWh), nivel aproape egal cu producția combinată a energiei eoliene și solare. Acest lucru confirmă rolul hidroenergiei drept cea mai importantă sursă regenerabilă de electricitate la nivel mondial.

Ploile au adus Turciei o producție record

În Turcia, condițiile meteorologice favorabile, în special precipitațiile abundente, au contribuit la creșterea producției de energie hidro în 2025. Nivelul ridicat al precipitațiilor a dus la umplerea rezervoarelor și la o producție record de energie electrică regenerabilă.

Producția de energie hidroelectrică a ajuns la 34,7 miliarde kilowați-oră (kWh) în primele patru luni ale anului, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă de referință.

În prezent, capacitatea totală instalată de producere a energiei electrice în Turcia depășește 125.000 MW, iar aproximativ 63% din această capacitate provine din surse regenerabile, ceea ce evidențiază ponderea ridicată a energiei verzi în sistemul energetic național.

Investiții accelerate în centrale hidroelectrice

Reprezentanți ai sectorului energetic subliniază tot mai des necesitatea accelerării investițiilor în centrale hidroelectrice cu stocare prin pompare, considerate esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic, mai ales în contextul expansiunii rapide a energiei eoliene și solare.

Potrivit specialiștilor, hidroenergia nu înseamnă doar producție de electricitate, ci și stabilitate pentru rețea, prin servicii de echilibrare, flexibilitate și capacitate de rezervă, elemente tot mai importante în sistemele energetice moderne.

Pentru Turcia, extinderea proiectelor de stocare prin pompare este văzută ca o direcție strategică, complementară investițiilor în baterii, care ar putea reduce dependența de importuri și ar consolida capacitatea de integrare a energiei regenerabile în rețea.

Totodată, experții din domeniu consideră că noul val global de investiții în hidroenergie oferă oportunități importante pentru Turcia, atât din perspectiva tranziției energetice, cât și a securității energetice pe termen lung.

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